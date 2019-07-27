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Trump’a Yüksek Mahkeme’den Meksika Duvarı için 2.5 milyar dolar müjde

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın Meksika sınırında 160 kilometre uzunluğunda bir duvar inşa etmek için 2.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:34
Trump’a Yüksek Mahkeme’den Meksika Duvarı için 2.5 milyar dolar müjde

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın Meksika sınırında 160 kilometre uzunluğunda bir duvar inşa etmek için 2.5 milyar dolar’lık savunma bütçesinikullanmasına izin verdi.


ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın Meksika sınırına dikilecek duvarın bazı bölümlerini inşa etmek için Pentagon’un milyarlarca dolar’lık fonuna erişim izin verdi. Elena Gagan yönetimindeki mahkemenin beş muhafazakar yargıcı, Trump yönetimine Savunma Bakanlığı bütçesine ulaşım hakkı verdi. Böylece duvarın yapımına başlanması konusunda yeşil ışık yakmış oldu. Trump’a seçim kazandıran proje daha önce düşük mahkemeler tarafından dondurulmuş ve paranın projeye aktarılması engellenmişti. Bu arada mahkemenin dört liberal hakiminin ise karşı yönde oy kullandıkları açıklandı.


Hakimlerin para üzerindeki dondurmayı kaldırma kararı, Trump’ın keyfini yerine getirdi. ABD Başkanı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Vay! Duvarda büyük zafer. ABD Yüksek Mahkemesi daha düşük mahkemenin kararlarını iptal etti. Güney Sınır Duvarı’nın ilerlemesine izin verdi” ifadesini kullandı. Yüksek Mahkeme’nin bu kararı, Mayıs ayında fonları donduran bir alt mahkemenin kararını temyiz etmiş oldu. Kararla birlikte Arizona, Kaliforniya ve New Mexico’daki mevcut bariyerleri daha sağlam bir çitle değiştirilecek.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:34
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