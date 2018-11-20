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Trump'a yargı darbesi! Karar durduruldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde federal yargıç, Meksika sınırındaki göçmenlerin ABD'ye geçişini kısıtlayan kararı geçici olarak durdurdu.

20 Kasım 2018 Salı 10:48
Trump'a yargı darbesi! Karar durduruldu

ABD'de federal yargıç,Turmp'ın Meksika sınırından yasadışı geçen göçmenlerin geçişini kısıtlayan kararını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

ABD'de federal yargıç Jon S. Tigar, ABD Başkanı Donald Turmp'ın Meksika-ABD sınırından yasadışı geçen göçmenlerin geçişini kısıtlayan kararını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Sınıra asker konuşlandırmıştı

Trump yönetimi, güney sınırından ABD'ye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin artık iltica başvurusu yapma haklarının olmayacağını 9 Kasım'da açıklamıştı. Trump'ın imzaladığı kararname, ABD'ye kaçak yollardan giren göçmenlerin 10 Kasım'dan itibaren 90 gün süre ile engellenmesini öngörüyordu. Karardan ebevenysiz çocuklar ise muaf tutulmuştu.

Donald Trump, Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye göç etmek amacıyla yola çıkan göçmen kafilesini, "ABD topraklarını istila girişimi" olarak nitelendirmiş, sınırda asker konuşlandırmıştı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 10:48
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