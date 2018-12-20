0553 313 94 23

Trump’a tokat gibi hamle

Katıldığı ‘Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni’nde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD’nin Türk çelik ürünlerine uyguladığı yüzde 15 telafi edici vergiye ilişkin, Türkiye’nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Paneli’nde açtığı davayı kazandığını açıkladı.

20 Aralık 2018 Perşembe 11:03
Trump’a tokat gibi hamle

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD’nin petrol borularının sübvanse edildiği iddiasıyla Türk çelik ürünlerine uyguladığı yüzde 15 telafi edici vergiye ilişkin, Türkiye’nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Paneli’nde açtığı davayı kazandığını açıkladı.

Türkiye’nin kültür ve değerleriyle üretip dünyaya açılan 19 Türk markası, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati’nin katıldığı ‘Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni’nde ödüllerini aldı.

Yapay zeka öne çıkacak

Bakan Pekcan, konuşmasında küresel ekonomide değerlerin ve değer zincirlerinin yeniden tanımlandığını ifade etti.

Pekcan, “Çok değil 10 yıl öncesinde, finans kesimini saymazsak, küresel olarak en değerli şirketler, enerji ve otomotiv sektörlerinden çıkmaktaydı. Bugün en değerli 10 şirketin 7’si teknoloji şirketi, bir tanesi ilaç sektöründen gelmektedir” bilgilerini verdi.

On sene sonra yapay zeka ve robotlarla ilgili şirketlerin öne çıkacağını anlatan Pekcan, dünyada hiçbir ekonominin bu büyük dönüşüme kayıtsız kalamayacağını söyledi. Gelecekte başarılı insanların küresel ekonominin mimarları olacağını ifade eden Pekcan, “teknoloji seraları oluşturmak” için çalıştıklarını söyledi.

Ödül ve müjde verdi

Pekcan konuşmasının ardından firmaların temsilcilerine ödüllerini takdim etti.

Pekcan burada, Tosyalı Holding İcra Kurulu Başkanı Şerif Tosyalı’ya ödülünü verirken demir-çelikte yaşanan gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı. Dünya Ticaret Örgütü’nde demir-çelik sektörüyle ilgili yoğun çalışmaları bulunduğunu belirten Pekcan, “(ABD’nin petrol borularının sübvanse edildiği iddiasıyla çelik ürünlerine uyguladığı yüzde 15 telafi edici vergi) “Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Paneli’nde açılan davayı Türkiye dün kazandı, hayırlı uğurlu olsun” dedi. Pekcan, “Daha önce Fas’a karşı yine demir-çelikle alakalı bir davamız vardı onu da kazanmıştık. Profesyonel bir ekibimiz var. Harika işler yapmaya devam edeceğiz” diye devam etti.

9 marka ödül aldı

Zirvede Türk Hava Yolları, Kızılay, TIKA, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Turkcell, Simit Sarayı, Rixos Hotels, Paşabahçe Mağazaları, Mavi, Arzum, Karaca, Tosyalı Holding, Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olan Sümeyye Boyacı, Les Benjamins kurucusu Bünyamin Aydın, Mado, Netlog Lojistik, Yataş Grup, Sami Savatlı, Atelier Rebul olmak üzere 19 markanın yöneticileri ödüllerini teslim aldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 11:03
  1. Aydın
  2. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  3. ABD
  4. Türk çelik ürünleri
  5. Türkiye’nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Paneli
  6. Türkiye’nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)
  7. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  8. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati
  9. Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni
  10. Tosyalı Holding İcra Kurulu Başkanı Şerif Tosyalı
  11. Dünya Ticaret Örgütü
  12. Türk Hava Yolları
  13. Kızılay
  14. TIKA
  15. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün sözde sorumlusunun askerleri de fişlediği ortaya çıktı
    1. FETÖ'nün sözde sorumlusunun askerleri..
    2. Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Kulübü..
    3. Ali Koç'a kötü haber! Fenerbahçe'de..
    4. Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası
    5. Genç Milletvekili ilk meclis..
    6. Besle kargayı oysun gözünü
    7. Hrant Dink cinayeti davası
    8. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar..
    9. "Ben daha ölmedim"
    10. İstanbul TEM'de çete savaşı! Seyir..
    11. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    12. Emeklilikte yaşa takılanlarda son..
    13. Yahudi yerleşimcilerden Doğu Kudüs'te..
    14. Gaziantep "Milli Mücadele" için koşacak
    15. Döviz kurları
    16. İstanbul'da organize suç örgütü..
    17. "Şimdilik Suriye'de kalıyoruz"
    18. Danimarka'da mülteciler hakkında..
    19. ‘Asım’ın Nesli’ için aralıksız çalışıyor
    20. CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkında FETÖ..
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!
    Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!