Trump’a tokat gibi hamle

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD’nin petrol borularının sübvanse edildiği iddiasıyla Türk çelik ürünlerine uyguladığı yüzde 15 telafi edici vergiye ilişkin, Türkiye’nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Paneli’nde açtığı davayı kazandığını açıkladı.

Türkiye’nin kültür ve değerleriyle üretip dünyaya açılan 19 Türk markası, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati’nin katıldığı ‘Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni’nde ödüllerini aldı.

Yapay zeka öne çıkacak

Bakan Pekcan, konuşmasında küresel ekonomide değerlerin ve değer zincirlerinin yeniden tanımlandığını ifade etti.

Pekcan, “Çok değil 10 yıl öncesinde, finans kesimini saymazsak, küresel olarak en değerli şirketler, enerji ve otomotiv sektörlerinden çıkmaktaydı. Bugün en değerli 10 şirketin 7’si teknoloji şirketi, bir tanesi ilaç sektöründen gelmektedir” bilgilerini verdi.

On sene sonra yapay zeka ve robotlarla ilgili şirketlerin öne çıkacağını anlatan Pekcan, dünyada hiçbir ekonominin bu büyük dönüşüme kayıtsız kalamayacağını söyledi. Gelecekte başarılı insanların küresel ekonominin mimarları olacağını ifade eden Pekcan, “teknoloji seraları oluşturmak” için çalıştıklarını söyledi.

Ödül ve müjde verdi

Pekcan konuşmasının ardından firmaların temsilcilerine ödüllerini takdim etti.

Pekcan burada, Tosyalı Holding İcra Kurulu Başkanı Şerif Tosyalı’ya ödülünü verirken demir-çelikte yaşanan gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı. Dünya Ticaret Örgütü’nde demir-çelik sektörüyle ilgili yoğun çalışmaları bulunduğunu belirten Pekcan, “(ABD’nin petrol borularının sübvanse edildiği iddiasıyla çelik ürünlerine uyguladığı yüzde 15 telafi edici vergi) “Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Paneli’nde açılan davayı Türkiye dün kazandı, hayırlı uğurlu olsun” dedi. Pekcan, “Daha önce Fas’a karşı yine demir-çelikle alakalı bir davamız vardı onu da kazanmıştık. Profesyonel bir ekibimiz var. Harika işler yapmaya devam edeceğiz” diye devam etti.

9 marka ödül aldı

Zirvede Türk Hava Yolları, Kızılay, TIKA, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Turkcell, Simit Sarayı, Rixos Hotels, Paşabahçe Mağazaları, Mavi, Arzum, Karaca, Tosyalı Holding, Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olan Sümeyye Boyacı, Les Benjamins kurucusu Bünyamin Aydın, Mado, Netlog Lojistik, Yataş Grup, Sami Savatlı, Atelier Rebul olmak üzere 19 markanın yöneticileri ödüllerini teslim aldı.