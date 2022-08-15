"Trump'a kumpas kokusu var, adaylığının önünü kesmen istiyorlar"

Hürriyet yazarı Rauf Tamer, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evine yapılan FBI baskını hakkında çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Rauf Tamer'in bugünkü yazısı...

Trump'ın evine baskın, biraz Törkiş havası taşıyor.

Yani bir kumpas kokusu var.

Biz mi onlardan öğrendik, onlar mı bize özeniyor bilmem ama aynı familya'dan gelen bir nefret dalgası olduğu kesin.

Amaç:

- Çamur at, izi kalsın.

***

Eski Başkan'ın evini arayıp "ne buldularsa" artık seçime kadar üstünde tepinirler.

Bence intikam alıyorlar.

Trump'ı insan içine çıkamaz hale getirmek istiyorlar... 2024 seçimlerinde aday olamasın diye şimdiden yolunu kesiyorlar.

Sadece benim fikrim değil.

Yaygın bir kanaat bu.

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Trump, evet, deli fişek bir başkandı.

Evet... Eski başkanlardan hiçbirine benzemiyordu.

Evet... Alışılmamış bir duruşu vardı. Üstelik, fincancı katırlarını fazla ürkütmüştü.

Ama ne bir vatan hainiydi, ne de insanlık dışı tuhaf emelleri vardı...

Bütün derdi -olsa olsa- düzeni değiştirmek olabilirdi.

Ne için?

Yeniden saygın bir Amerika için.

Bence iyi bir Amerikan Milliyetçisiydi.

- Öyleyse, haddi bildirilmeliydi.

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Bilmiyorum, Suriye'de gizli petrol ticaretinin şahsen tadını almış bazı ABD'li subaylar, bu konuda ne düşünüyorlar, hiç bilemiyorum ama nükleer dedikodu, Saddam'a atılan iftiraya pek benziyor.

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Buna rağmen...

Kolay pes edeceğini zannetmem.

Kafasını kaldırıp, Trump'ın bir yerlerden tekrar fışkıracağı muhakkaktır.