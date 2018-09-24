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Trump'a kendi ülkesinde meydan okudu! 'Fırat'ın doğusu temizlenecek'

ABD'de Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Fırat'ın doğusunu da kapsayacak şekilde Suriye'de güvenli bölgeleri genişletmeye devam edeceğiz" dedi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 13:17
Trump'a kendi ülkesinde meydan okudu! 'Fırat'ın doğusu temizlenecek'

Birleşmiş Milletler (BM) 73'üncü Genel Kurulu için Türkiye'den ABD'ye hareket eden CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, New York kentinde TURKEN Vakfı'nın Gala Yemeği'nde konuştu. Erdoğan açıklamasında "BMGK gibi kurumlar Bosna'da, Kosova'da, Ruanda'da, Yemen'de, Filistin'de, Arakan'daki gibi Suriye'de de sessizliğe gömüldü" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bir önceki durağı da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen etkinlikti. Erdoğan burada yaptığı açıklamalarında Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Fırat'ın doğusunu da kapsayacak şekilde Suriye'de güvenli bölgeleri genişletmeye devam edeceğiz" dedi.

"ZEYTİN DALI HAREKATINA BENZER BİR ADIM FIRAT'IN DOĞUSU İÇİN DE ATILACAK"

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) görüşmelerine katılmak için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, TURKEN Vakfı'nın gala yemeğinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına benzer bir adımın önümüzdeki dönemde Fırat'ın doğusu için de atılacağını söyledi.

 

"BM, ARAKAN'DAKİ GİBİ SURİYE'DE DE SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ"

Erdoğan, "BMGK gibi kurumlar Bosna'da, Kosova'da, Ruanda'da, Yemen'de, Filistin'de, Arakan'daki gibi Suriye'de de sessizliğe gömüldü" dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı, "Barış şehri, üç semavi dinin mukaddes şehri Kudüs'ü, İsrail'in ihtiraslarına kurban etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"FIRAT'IN DOĞUSUNU KAPSAYACAK ŞEKİLDE GÜVENLİ BÖLGELERİ ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) düzenlediği etkinliğe katıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında Suriye'de güvenli bölgelerin artırılacağını vurguladı.

Erdoğan, "Son İdlib krizinde olduğu gibi, tek bir sivilin dahi burnunun kanamaması için diplomatik alanda yoğun çabalar yürüttük. Bu gayretlerimizin meyvesini almaya da başladık. İnşallah önümüzdeki dönemde Fırat'ın doğusunu da kapsayacak şekilde, Suriye'nin içindeki güvenli bölgeleri artırmaya devam edeceğiz. Ülkemize yönelik terör tehdidi son bulana, Suriye'nin geleceğine kast eden çetelerin kökü kazınana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 13:17
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