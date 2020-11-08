Trump'a en yakın akrabasından büyük şok! Tam bir ihanet

ABD'de 3 Kasım günü başlayan 59. başkanlık seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut başkan Donald Trump'a karşı delege sayısında üstünlük sağlayan Demokratların adayı Joe Biden kazanırken, Trump'ın psikolog yeğeni Mary Trump'tan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Biden şapkası takıp teşekkür etti

Mary Trump, amcası seçimleri kaybedince Joe Biden ve Kamala Harris'in isimlerinin yazılı olduğu şapkayla Amerikan halkına teşekkür etti.

"Biri onu durdursun"

Öte yandan Mary Trump, amcasının başkanlık seçimleriyle ilgili hile iddialarına çok sert çıktı. Yeğen Trump, "Biri onu durdursun. Çaresiz durumda, debelenip duruyor ve bu işin sonlanmasını aciz bir şekilde izlemek dışında yasal olarak yapabileceği hiçbir şey yok" dedi.