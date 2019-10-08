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Trump'a bir tepki de o isimden geldi: Isıracak köpek havlamaz Donald

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi tehdit etmesi üzerine 'sarı şeytan' Trump'a tepki yağdı. Şarkıcı Işın Karaca da ABD Başkanı Trump'a tepki göstererek, "Isıracak köpek havlamaz Donald" yorumunu yaptı.

08 Ekim 2019 Salı 07:12
Trump'a bir tepki de o isimden geldi: Isıracak köpek havlamaz Donald

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi küstahça tehdit etmesi üzerine birçok ünlü isim Trump'a tepki gösterdi.

Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için ekonomik tehditlere başvuran Trump'ın yaptığı açıklama çok tepki topladı. Türkiye'yi ekonomik olarak bitireceği tehdidinde bulunan ABD Başkanı Trump, bunu daha önce yaptığını dile getirdi.

Trump'a tepki gösteren isimlerden Işın Karaca da, "Isıracak köpek havlamaz Donald" ifadesini kullandı.

Trump, "Eğer Türkiye eşsiz bilgeliğim içinde sınırları aşma olarak değerlendireceğim bir şey yaparsa, daha önce yaptığım gibi Türkiye ekonomisini mahvedip yok edeceğim. Türkiye Avrupa ve diğerleri ile beraber olmalı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 07:12
  1. Donald Trump
  2. ışın karaca

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