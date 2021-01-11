Trump'a bir şok da onlardan geldi

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimini kaybetme ve 20 Ocak'ta iktidarı devretme sürecinde ortalığı fena halde karıştıran Donald Trump'ın "Düşenin dostu olmaz" deyimine dair tecrübelerine tutkunu olduğu golf sporu da eklendi.

Amerika Profesyonel Golfçüler Derneği (Amerika PGA), Başkan Donald Trump'la ipleri kopardı. Dernek üyeleri, profesyonel golf takvimindeki en prestijli dört turnuvadan biri olan PGA Şampiyonası'nın 2022'de Trump'ın sahibi olduğu New Jersey'deki Trump Bedminster Golf Kulübü'nde düzenlenmesine yönelik 6 yıl önce alınan kararı iptal etti. Şampiyonanın Trump'ın sahibi olmadığı bir sahaya taşınması hamlesi, 6 Ocak'ta Başkan'ın kışkırtması sonucu taraftarlarının Washington DC'de Kongre'ye saldırmasından 4 gün sonra geldi.

Amerika PGA Başkanı Jim Richerson, kararla ilgili açıklamasında şöyle dedi:

"PGA Şampiyonası'nı Trump Bedminster Golf Kulübü'nde düzenlemenin Amerika PGA markasına zarar vereceği, PGA'nın pek çok programını gerçekleştirme ve sürdürülebilir şekilde görevini yerine getirme kabiliyetini tehlikeye sokacağı aşikar hale geldi."

"Dolayısıyla kurulumuz 2022 PGA Şampiyonası'nı Trump Bedminster'da düzenleme sözleşmesini feshetme kararı aldı. Bu karar, Amerika PGA'nın ve PGA profesyonellerinin oyunumuza gelecek on yıllar boyunca öncülük etme ve büyüklük katmaya devam etmelerini garantiye almak için verilmiştir."

Amerika PGA CEO'su Seth Waugh da şunları söyledi:

"Kendimizi bizim rol almadığımız siyasi bir durumun içinde bulduk. Üyelerimiz, oyunumuz, görevimiz, markamız bize emanettir. Biz bunları nasıl en iyi şekilde koruruz? 6 Ocak'taki trajik olayların ardından artık Bedminster'de yapamayacağımız hissiyatındayız. Bu onarılmaz bir zarar verebilirdi. Tek gerçek eylem yolu buradan çıkmaktı."

Daha önce de PGA Tur'un WGC-Cadillac Şampiyonası, 2016'da Trump'ın Florida eyaletinin Doral kentinde sahip olduğu sahadan taşınmış ve WGC-Meksiko Şampiyonası adını almıştı.

Amerika PGA Golf Grand Slam'i de 2015'te Başkan'ın göçmenlerle ilgili hakaretleri üzerine Trump'ın Los Angeles kentindeki golf kulübünde düzenleyeceği etkinliği iptal etmişti.

Amerika PGA'nın Trump Bedminster'la ilgili kararı üzerine 10 milyar dolarlık gelir getiren 500 şirketten oluşan 'Trump Organization'dan açıklama geldi. Sözcü "Güzel bir ortaklığımızın olduğu Amerika PGA'nın kararından inanılmaz hayal kırıklığına uğradık. Bu, bağlayıcılığı olan sözleşmenin ihlalidir ve onların anlaşmayı feshetme hakkı yoktur. Kuruluşumuz 2022 PGA Şampiyonası'nın Trump Bedminster Golf Kulübü'nde düzenlenmesi için milyonlarca ve milyonlarca dolar yatırım yapmıştır" tepkisini gösterdi.