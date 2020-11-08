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Gündem Trump’a bir şok da eşinden geldi! Eski başdanışmandan bomba iddialar
Gündem

Trump’a bir şok da eşinden geldi! Eski başdanışmandan bomba iddialar

ABD başkanlığını Biden'e kaptıran Donald Trump'ın başı, kasım ayında beklenmedik bir şekilde istifa eden danışmanı Omarosa Manigault Newman'ın açıklaması ile ağrıyacak. Newman, Trump'ın seçimi kaybetmesiyle birlikte karısı Melenia'nın artık boşanma davası açmak için geri sayıma başladığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 14:47:00 -
Trump’a bir şok da eşinden geldi! Eski başdanışmandan bomba iddialar

Kasım ayında beklenmedik bir şekilde istifa eden ABD başkanı Donald Trump'ın danışmanı Omarosa Manigault Newman, Trump'ın seçimi kaybettikten sonra karısı Melenia'nın artık boşanma davası açmak için geri sayıma başladığını söyledi.

'Emir kulu gibi görüyor'

Omarosa, Trump'ın ve Melenia'nın evliliklerinin çok tuhaf bir evlilik olduğunu ve Trump'ın Melenia'yı eşten çok bir emir kulu gibi gördüğünü söyledi.

"Kapalı kapılar ardında neler olduğunu bilseniz başınız döner"

Omarosa açıklamasına şöyle devam etti: "Bu evlilik hakkında yorum yaparken çok dikkatli davranıyorum çünkü kapalı kapılar ardında neler olduğunu bilseniz başınız döner. Ben Trump ve Melenia çiftini ilk görüşmeye başladıklarından bu yana tanıyorum. 17 yıllık ilişkilerinde Trump ve eşi bazen birbirlerini çok sevdiler bazen de Trump eşine tam olarak köle muamelesi yaptı. Birçok kez medya önünde Melenia'nın Trump'ın elini tutmak istememesi de evlilikleri hakkında ipucu veriyordu"

Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor

Melenia'nın boşanma işlemlerine başlaması için Beyaz Saray'dan taşınmalarını beklediğini ve saatleri saydığını söyledi.

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