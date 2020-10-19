Trump'a anket şoku

3 Kasım'da ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimlerine son iki hafta kala ülkede seçmenler gerek posta yoluyla gerek oy kullanma merkezlerine giderek oylarını kullanmaya başladı.

2016 yılındaki başkanlık seçimlerine haftalar kala Demokrat Hillary Clinton'un seçimi yüzde 4 önde bitireceğini tahmin eden anketler bu yıl da Biden'ın en az 5, en çok 12 puan farkla kazanacağını belirtiyor.

- ABC/WaPo: Trump yüzde 42, Biden yüzde 54

ABC televizyonu ile Washington Post gazetesinin 10 Ekim'de başlattığı ulusal anketinde ise Biden ile Trump arasındaki fark 12 puan civarında gözlemlendi.

Ankette kadınlar arasında Biden'a desteğin yüzde 59 olduğu gözlemlendi, Trump yönetiminin yeni tip koronavisü (Kovid-19) salgını ile mücadelesinin yüzde 73 oranında onaylanmadığı tespit edildi.

IBD/TIPP: Biden ile Trump arasındaki fark yüzde 5,2

ABD'de "Inverstor's Business Daily" (IBD) medya kuruluşu ile "Technometrica Siyaset ve Politika Enstitüsünün" (TIPP) 12 Ekim'de düzenlediği ortak ankette, Biden'ın Trump'a 5,2 puan fark atacağı öngörüldü.

Ankette, Biden'a desteğin bir önceki ankete göre yüzde 51,9'dan 49,6'ya düştüğü gözlemlenirken Trump'a desteğin ise yüzde 43,4'ten yüzde 44,4'e çıktığı belirtildi.

Ankette bağımsız adaylar Jo Jorgensen'e yüzde 2,3 Howie Hawkins'e yüzde 0,9 oranında destek söz konusu olduğu öngörüldü.

- CNBC anketinde fark yüzde 10

Diğer taraftan Amerikan CNBC televizyonu ile Change Research araştırma şirketinin ortak anketinde Biden'a desteğin yüzde 52 Trump'a desteğin ise yüzde 42 olduğu gözlemlendi.

2 bin 167 kişinin katıldığı ankette, "Aşağıdaki kişilere yönelik duygularınızı nasıl tanımlarsınız?" sorusuna katılımcıların yüzde 35'i Trump için "oldukça olumlu" yanıtını verirken yüzde 59 ise "oldukça olumsuz" yanıtını verdi.

Biden için sorulan soruya ise katılımcıların yüzde 30 "oldukça olumlu" yüzde 39 ise "oldukça olumsuz" yanıtını verdi.

- JTN/RMG anketinde Biden 8 puan önde görünüyor

"Just The News" medya kuruluşuyla RMG araştırma şirketinin 8-10 Ekim tarihlerinde yaptığı ortak ankette ise katılımcıların yüzde 51'inin Biden'ı, yüzde 43'ünün ise Trump'ı destekleyeceğini söylediği görüldü.

Ankette, Cumhuriyetçilerin katılım oranlarının yüksek olduğu bir senaryoda iki aday arasındaki farkın yüzde 5'e düşeceği ve Biden'ın yüzde 50, Trump'ın ise yüzde 45 oranında destek göreceği tahmin edildi.

Demokratların yüksek katılım oranına yönelik bir senaryoda ise Biden'ın yüzde 53, Trump'ın yüzde 41 destek görebileceği belirtildi.

ABD başkanlık yarışında Yahudi toplumunun yüzde 75'i Biden'ı destekliyor

ABD’de yaşayan Yahudi toplumu arasında yapılan ankette, Yahudi seçmenlerin yüzde 75'inin Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden’ı destekledikleri bildirildi.

Ülkenin önde gelen Yahudi kuruluşlarından Amerikan Yahudi Komitesince, (AJC) SSRS anket şirketine yaptırılan ankette, 3 Kasım başkanlık seçimlerine yaklaşık iki hafta kala Yahudi seçmenin görüşü soruldu.

Ankette, katılımcıların yüzde 75’i sandıkta Biden’ı destekleyeceğini belirtirken yüzde 22'si ABD Başkanı Donald Trump’a oy vereceğini, yüzde 3’ü ise kararsız olduğunu ifade etti.

Katılımcılar, seçimlerde en önemli iki konunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve sağlık sistemi sorunu olduğuna işaret ederek Biden’a, Trump’tan daha iyi iş yapacağı konusunda güvendiklerini dile getirdi.

Pew Araştırma Enstitüsünce geçen hafta yapılan diğer bir ankette de Yahudi katılımcıların yüzde 70’i Biden’ı, yüzde 27’si de Trump’ı destekleyeceğini bildirmişti.

Ortodoks Yahudilerinin tercihi "Trump"

Biden, Amerika’daki Yahudi toplumunun içindeki reformist, seküler ve muhafazakar kesimlerin desteğini arkasına alırken; Ortodoks Yahudilerinin ise ağırlıklı olarak Trump'ı desteklediği kaydedildi.

Ankete katılan ve ülkedeki Yahudi toplumunun yüzde 10’unu temsil eden Ortodoks Yahudilerinin yüzde 74’ü seçimlerde Trump’a oy vereceklerini açıkladı. Biden’ı destekleyenlerin oranı da yüzde 18’de kaldı.

Ankete göre, ABD'deki Yahudi seçmenlerin yüzde 53’ü kendisini Demokrat Partili, yüzde 14’ü Cumhuriyetçi, yüzde 25’i de bağımsız olarak tanımlıyor.

2016 Başkanlık seçimlerinde, Yahudi toplumunun yüzde 62’si Demokrat Parti adayı Hillary Clinton’a, yüzde 16’sı da Cumhuriyetçi aday Trump’a oy vermişti. Yüzde 22'nin ise oy kullanmadığı veya diğer adaylara oy verdiği kaydedildi.

AJC tarafından 6 Eylül-4 Ekim tarihlerinde 1334 yetişkin Yahudi seçmen üzerinde telefonla yaptırılan anketin, ülkedeki Yahudilerle ilgili en kapsamlı siyasi çalışma olduğu öne sürüldü.