0553 313 94 23

Trump'a 2020 seçimlerinde Cumhuriyetçi rakip

Cumhuriyetçi eski Kongre üyesi Joe Walsh, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partiden başkan adayı olabilmek için Donald Trump’a rakip oluyor

26 Ağustos 2019 Pazartesi 01:43
Trump'a 2020 seçimlerinde Cumhuriyetçi rakip

WASHINGTON (AA) - Cumhuriyetçi eski Kongre üyesi Joe Walsh, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partiden başkan adayı olabilmek için mevcut Başkan Donald Trump'a rakip olacağını açıkladı.

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Cumhuriyetçilerden ikinci isim de Trump'la yarışa giriyor.

2010 yılında Illinois eyaletinden Temsilciler Meclisine giren ancak 2 yıl sonraki seçimlerde aynı başarıyı gösteremeyen Walsh, Cumhuriyetçi Partiden aday adaylığını ABC kanalında katıldığı programda açıkladı.

Trump'ı "yalancı", "bağnaz" ve "beceriksiz" olmakla suçlayan Walsh, kampanya sloganının "Cesur ol" olacağını belirtti.

- Analistler şans vermiyor

Siyasi analistler ise ülke genelinde Cumhuriyetçi seçmenler arasındaki desteği yüzde 80'lere ulaşan Trump karşısında Walsh'ın herhangi bir şansının olmayacağını belirtiyor.

Nisan ayında da eski Massachusetts Valisi Bill Weld Cumhuriyetçi Parti içinde Trump'a karşı aday adaylığını açıklamış ancak çok az destek görmüştü.

Öte yandan Demokratlarda Trump'ın karşısına çıkması muhtemel 20 aday arasında devam eden adaylık yarışında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden anketlerde önde gözüküyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 01:43
  1. ABD
  2. ABD'de 2020 başkanlık seçimleri
  3. Cumhuriyetçi eski Kongre üyesi Joe Walsh
  4. Donald Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü
    1. Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü
    2. Maçın ardından
    3. Trump'a 2020 seçimlerinde Cumhuriyetçi..
    4. Maçın ardından
    5. Türkiye İş Bankası 95 yaşında
    6. İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın..
    7. Fatih Terim: "Falcao’ya ilgili oluyor..
    8. Aykut Kocaman: "Sabırla oynamak bizim..
    9. Yalçık Koşukavak: "Genç oyuncularımın..
    10. Yücel İldiz: “Antalyaspor gibi zor bir..
    11. Fuat Çapa: “Hakemler canımızı yakıyor”
    12. Serkan Kırıntılı: “Son dakika gelen..
    13. Bülent Korkmaz: “Önümüze bakacağız"
    14. Levent Eriş: “Geri dönüş çok önemli ve..
    15. Irak'ta Haşdi Şabi, üslerine..
    16. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    17. Maçın ardından
    18. Ümraniye’de aile katliamı: 3 ölü, 1..
    19. Maçın ardından
    20. (Özel Haber) Edirne’de facianın..
    21. Cezayir'de İhvan yanlısı partiden..
    22. İhsan Şenocak kendisinin hedef..
    23. Maçın ardından
    24. Barcelona farklı kazandı
    25. Roma sezona beraberlikle başladı
    26. Nesli tükenmekte olan deniz..
    27. Futbol: TFF 1. Lig
    28. Malatya’da bıçaklı kavga: 1’i ağır 2..
    29. Galatasaray, galibiyeti son anda kaçırdı
    30. AEK, lige mağlubiyetle başladı
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    Ensonhaber sağduyuya davet eden teyzeyi hedef gösterdi, malum zihniyet linç etti!
    Ensonhaber sağduyuya davet eden teyzeyi hedef gösterdi, malum zihniyet linç etti!
    MHP’den Davutoğlu’na sert cevap! ‘İbretlik bir savrulma içinde’
    MHP’den Davutoğlu’na sert cevap! ‘İbretlik bir savrulma içinde’
    CHP ile HDP 2023’e birlikte hazırlanıyor
    CHP ile HDP 2023’e birlikte hazırlanıyor
    Osman Gökçek Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili flaş duyuruyu yaptı!
    Osman Gökçek Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili flaş duyuruyu yaptı!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca İsmail Saymaz'a fena patladı! ‘Şekerim fırladı, papağan bu’
    Cübbeli Ahmet Hoca İsmail Saymaz'a fena patladı! ‘Şekerim fırladı, papağan bu’
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı