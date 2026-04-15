Trump zeka saçıyor: 'Kola çimleri öldürüyorsa, kanseri de öldürüyordur'

ABD’de Medicare-Medicaid Hizmetleri Merkezi Başkanı Mehmet Öz, ABD Başkanı Donald Trump’a ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öz, Trump’ın kola ve gazlı içeceklerle ilgili yorumlarının Beyaz Saray’daki görüşmelerde gündem olduğunu söyledi.

Donald Trump Jr.’ın sunduğu “Triggered” adlı podcast programına konuk olan Öz, Trump’ın diyet kola tüketimine değinerek, başkanın bu içeceğin çimleri kurutabilmesi üzerinden “kanseri de kurutabileceği” yönünde esprili bir yorum yaptığını aktardı.

Öz ayrıca, bir görüşme sırasında Trump’ın portakallı gazlı içecek içerken bunu “taze sıkılmış” olarak nitelendirdiğini ve Fanta’nın konsantreden üretildiği için bu şekilde değerlendirilebileceğini söylediğini ifade etti.