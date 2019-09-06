0553 313 94 23

Trump yönetiminin mülteci sayısına sınırlama getireceği iddiası

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye kabul edilen mülteci sayısına sınırlama getirmeyi planladığını ileri sürdü

06 Eylül 2019 Cuma 21:30
Trump yönetiminin mülteci sayısına sınırlama getireceği iddiası

WASHINGTON (AA) - ABD'de Donald Trump yönetiminin ülkeye kabul edilen mülteci sayısına sınırlama getireceği iddia edildi.

New York Times gazetesinin Beyaz Saray'daki üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump yönetiminin, ülkelerindeki açlık, savaş veya siyasi baskılardan kaçarak mültecilerin ABD'ye kabulünü düzenleyen programda değişiklik yapmayı planladığı ileri sürüldü.

Haberde Beyaz Saray'da son haftalarda konuyla ilgili yapılan toplantılarda üst düzey yetkililerden birisinin acil durumlar dışında ülkeye mülteci kabul etmemeyi önerdiği, ayrıca söz konusu toplantılarda ülkeye kabul edilen mülteci sayısını 10 bin ila 15 bin kişi ile sınırlandırma önerisinin gündeme geldiği kaydedildi.

Irak ve Afganistan gibi ülkelerde ABD'li askeri, diplomatik ve istihbarat birimleriyle çalışan özel statüdeki insanlar ile bazı seçilmiş ülkelerden gelen mültecilerin kabulüne devam edilmesi de öneriler arasında yer aldı.

Konunun, salı günü Beyaz Saray'da 2020 yılındaki mülteci kabullerine ilişkin yapılacak toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

- Sivil toplum kuruluşlarından tepki

Öte yandan, Uluslararası Mülteciler isimli kuruluşun başkanı Eric Schwartz, yaptığı açıklamada, "Tarihte en yüksek mülteci rakamına ulaşıldığı bir zamanda ABD savunmasız ve korunmaya muhtaç kişilere yuva bulunması konusunda dünyaya liderlik etmekten vazgeçiyor." ifadesini klandı

Beyaz Saray'dan New York Times'ın haberine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 21:30
  1. Donald Trump
  2. mülteci
  3. New York Times

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019-2020 güz dönemi üniversiteler ne zaman açılacak?
    1. 2019-2020 güz dönemi üniversiteler ne..
    2. Dorian Kasırgası ABD'nin doğu..
    3. BM, Kıbrıs liderlerini bir araya..
    4. Başkan Erarslan'dan 'genç evlilik'..
    5. Pakistan’da korkunç kaza: 7’si çocuk 8..
    6. Afrika Birliği Sudan’a yönelik..
    7. Nevşehir’de trafik kazası: 1 yaralı
    8. Ferhat Can Kavurat, Avrupa şampiyonu..
    9. Kahramankazan’da 70 kişi zehirlenme..
    10. Elazığ’daki kazada anneanneden sonra..
    11. HDP Binası'nda nöbet tutanlara..
    12. Adana’da orman yangını
    13. İEF 88. kez kapılarını açtı
    14. Trump yönetiminin mülteci sayısına..
    15. İEF 88. kez kapılarını açtı
    16. Kaftancıoğlu'na hapis cezası veren..
    17. İsrail Başkonsolosluğunun bulunduğu..
    18. Stent nedir? Stent nasıl takılır? |..
    19. Şenol Güneş: "Fatih hoca Türkiye’nin..
    20. Maltepe’de pompalı tüfekle dehşet..
    21. Malatya’da benzin istasyonunda silahlı..
    22. Zonguldak'ta aracın ön konsolunun..
    23. Çelik: Maçı kazanmamız gerek
    24. Milliler son antrenmanını..
    25. Balıkesir’de SOLOTÜRK nefesleri kesti
    26. 738. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük..
    27. "Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Karvi..
    28. Andorra hocası: 'Türkiye'ye karşı...'
    29. Whatsapp web karanlık mod nasıl..
    30. Dünya Motokros Şampiyonası
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim