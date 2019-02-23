Trump yönetimi Müslümanları fişlemiş

Münübe Yılmaz

Terör devleti ABD, Müslümanları fişlemek için yine “terörizm” bahanesine sarıldı. Trump yönetiminin, içinde birçok Müslümanın yer aldığı sözde terörist izleme listesini, aralarında hastane ve üniversitelerin de bulunduğu bin 400’den fazla özel işletme ve kurumla paylaştığı ortaya çıktı. Müslüman gruplar skandal üzerine ABD Kongresi’nde soruşturma açılmasını isterken, listenin hatalarla dolu olduğunu ifade eden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Ulusal Yürütme Direktörü Nihad Awad, “Bu, Müslümanların toptancı bir şekilde etiketlenmesidir. İnsanların özel bilgilerini tüzel kişilerle paylaşmak yasadışı ve şok edici” dedi.