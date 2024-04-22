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Dünya Trump yeniden 'sus payı' davası için hakim karşısında! Hukuk uzmanlarının son sözleri başkanı şok etti
Dünya

Trump yeniden 'sus payı' davası için hakim karşısında! Hukuk uzmanlarının son sözleri başkanı şok etti

Yeniakit Publisher
2024-04-22 19:35:00 -
Trump yeniden 'sus payı' davası için hakim karşısında! Hukuk uzmanlarının son sözleri başkanı şok etti

Eski ABD başkanı cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın sus payı için yeniden hakim karşısına çıkıyor.

Eski ABD başkanı cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın sus payı için yeniden hakim karşısına çıkıyor.

Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump, kendisine yönelik tarihi “sus payı” davasında 12 kişilik mahkeme jürisinin seçiminin tamamlanmasının ardından tekrar hakim karşısında.

"SİYASİ CADI AVI"

Savcılar, Trump’ın "sus payı" ödemesini federal seçim yasasının ihlali olarak görüyor.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump ise davayı "siyasi cadı avı" olarak nitelendiriyor.

Trump'ın eski Başkan olması nedeniyle cezai kovuşturmaya karşı dokunulmaz olduğu yönündeki erteleme talebi de mahkeme tarafından reddedilmişti.
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DÖRT YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Donald Trump'ın yargılama sonucu hapis cezası alabileceği belirtiliyor. 77 yaşındaki Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

ABD’de kasım ayında gerçekleştirilecek seçimlere aday olan Trump, bu tarihi dava nedeniyle seçimden önce hüküm giymiş bir suçlu haline gelebilir.

ABD TARİHİNDE İLK

Trump, ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu bir kadına 2016 başkanlık seçimleri öncesinde “sus payı” ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor.

Trump'ın ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olması nedeniyle dava tarihi önem taşıyor. Trump’ın dava sonunda 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

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