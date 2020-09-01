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Aktüel Trump, Wisconsin'deki gösterilerde hasar gören yerleri ziyaret etti
Aktüel

Trump, Wisconsin'deki gösterilerde hasar gören yerleri ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-09-01 22:55:20 -
Trump, Wisconsin'deki gösterilerde hasar gören yerleri ziyaret etti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde ırkçılık karşıtı protestoların şiddet eylemlerine dönüştüğü Wisconsin'in Kenosha kentine giderek, olaylarda hasar gören yerleri dolaştı ve iş yerlerinin yeniden inşası için mali destek sözü verdi.

Trump, Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde siyahi Jacob Blake'nin polis tarafından 7 el ateşle vurulması nedeniyle yaşanan olayların ardından bugün kente gitti.

Beraberinde Adalet Bakanı William Barr ve İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf ile kentteki olaylardan zarar gören ve yakılan iş yerlerini gezen Trump, "Buraları onaracağız, insanların iş yerlerini yeniden inşa etmelerine yardım edeceğiz." vaadinde bulundu.

Trump, turu esnasında güvenlik güçleri ile de sohbet ederek, "Güvenlik güçleri muhteşem bir iş çıkardı." yorumunu yaptı.

Ulusal Muhafızların ve federal güçlerin devreye girmesinin ardından kentteki olayların yatıştığını vurgulayan Trump, "Biz kente geleceğimizi duyurduktan birkaç saat sonra olaylar durdu. Sert ve güçlü olmalısınız." ifadesini kullandı.

Trump, Portland'da devam eden olaylara da değinerek, Oregon Valisi ve Portland Belediye Başkanının da bir an önce federal hükümetten yardım istemesi gerektiğinin altını çizdi.

- ABD'de siyahilere yönelik polis şiddeti halkı sokaklara döktü

Kenosha'da 23 Ağustos'ta yaşanan olayda polis, Jacob Blake adlı siyahiyi sırtından 7 el ateş ederek vurmuş, hastaneye kaldırılan Blake'nin belden aşağısının felç kaldığı açıklanmıştı.

Diğer yandan Blake'nin ailesinin, bugün kenti ziyaret etmesi beklenen Trump ile görüşmeyi kabul etmediği, bu sebeple Trump'ın aileyle görüşmeyeceği haberi medyaya yansımıştı.

ABD'de mayısta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde yaklaşık bir ay süren yoğun ve şiddet içerikli protestolar yaşanmıştı.

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