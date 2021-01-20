  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Trump veda konuşmasında ne dedi?
Dünya

Trump veda konuşmasında ne dedi?

ABD başkanlık görevini istemeyerek de olsa Demokratların adayı Biden’e devretmek zorunda kalan Trump’ın veda konuşması merak ediliyordu. 6 Ocak’taki Kongre baskını sonrası ABD’de 20 Ocak devir teslim töreni için muazzam bir sıkı yönetim söz konusu olmuştu. Donald Trump gider ayak yaptığı konuşma ile yine dünyan gündemine oturdu. Trump, ‘Başkanınız olmak benim için büyük bir onurdu, sizin için her zaman mücadele edeceğim,” diyerek önümüzdeki süreçte de ABD’nin başına bela olacağını, mücadeleden vazgeçmeyeceğini açık açık söyledi. Peki Trump veda konuşmasında ne dedi? İşte Trump’ın veda konuşması.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 16:58:00 - 2021-01-20 17:01:25
Trump veda konuşmasında ne dedi?

Donald Trump, giderken uzun yıllardır ABD siyasetinde devam eden bir geleneği daha bozuyor. Trump, helefi Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacak. Saat 16.30'da helikopterle Maryland Askeri Üssü'ne geçen Donald Trump buradan veda konuşmasını yaptı. 

Trump veda konuşmasında ne dedi?

ABD’nin eski Başkanı Trump, "Amerikan ordusunu yeniden inşa ettik. Yaptıklarımız gerçekten muazzamdı. Biz sıradan bir yönetim değildik. Bir şekilde geri döneceğim. Pandemi bizi etkilememiş olsaydı, inanılmaz rakamlara ulaşacaktık. Kongreye çok teşekkür etmek istiyorum birlikte çok iyi çalıştık, en azından bazı unsuralarıyla" dedi. Trump, "Şunu bilmenizi isterim ki, bizim başlattığımız hareket henüz daha başlangıç." mesajını verdi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kurtlar Vadisi oyuncusunun dilini kestiler
Medya

Kurtlar Vadisi oyuncusunun dilini kestiler

Kurtlar Vadisi, Muhteşem Yüzyıl ve Arka Sokaklar dizisinde oynayan oyuncu Mehmet Aras'ın tedavi olmak üzere gittiği bir hastanede dili kesil..
Boğaziçi'nde şova devam
Siyaset

Boğaziçi'nde şova devam

Boğaziçi Üniversitesi'nde DHKP-C'lilerin kışkırtmasıyla başlayan eylem şova döndü.
Türkiye'den Altay tankının seri üretimi için kritik hamle
Teknoloji

Türkiye'den Altay tankının seri üretimi için kritik hamle

Almanya'nın uyguladığı "örtülü ambargo" nedeniyle bir türlü gönderilmeyen Altay Tankı'nın motoruna, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay