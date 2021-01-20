Donald Trump, giderken uzun yıllardır ABD siyasetinde devam eden bir geleneği daha bozuyor. Trump, helefi Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacak. Saat 16.30'da helikopterle Maryland Askeri Üssü'ne geçen Donald Trump buradan veda konuşmasını yaptı.

Trump veda konuşmasında ne dedi?

ABD’nin eski Başkanı Trump, "Amerikan ordusunu yeniden inşa ettik. Yaptıklarımız gerçekten muazzamdı. Biz sıradan bir yönetim değildik. Bir şekilde geri döneceğim. Pandemi bizi etkilememiş olsaydı, inanılmaz rakamlara ulaşacaktık. Kongreye çok teşekkür etmek istiyorum birlikte çok iyi çalıştık, en azından bazı unsuralarıyla" dedi. Trump, "Şunu bilmenizi isterim ki, bizim başlattığımız hareket henüz daha başlangıç." mesajını verdi.