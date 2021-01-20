Trump veda konuşmasında ne dedi?
ABD başkanlık görevini istemeyerek de olsa Demokratların adayı Biden’e devretmek zorunda kalan Trump’ın veda konuşması merak ediliyordu. 6 Ocak’taki Kongre baskını sonrası ABD’de 20 Ocak devir teslim töreni için muazzam bir sıkı yönetim söz konusu olmuştu. Donald Trump gider ayak yaptığı konuşma ile yine dünyan gündemine oturdu. Trump, ‘Başkanınız olmak benim için büyük bir onurdu, sizin için her zaman mücadele edeceğim,” diyerek önümüzdeki süreçte de ABD’nin başına bela olacağını, mücadeleden vazgeçmeyeceğini açık açık söyledi. Peki Trump veda konuşmasında ne dedi? İşte Trump’ın veda konuşması.
Donald Trump, giderken uzun yıllardır ABD siyasetinde devam eden bir geleneği daha bozuyor. Trump, helefi Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacak. Saat 16.30'da helikopterle Maryland Askeri Üssü'ne geçen Donald Trump buradan veda konuşmasını yaptı.
Trump veda konuşmasında ne dedi?
ABD’nin eski Başkanı Trump, "Amerikan ordusunu yeniden inşa ettik. Yaptıklarımız gerçekten muazzamdı. Biz sıradan bir yönetim değildik. Bir şekilde geri döneceğim. Pandemi bizi etkilememiş olsaydı, inanılmaz rakamlara ulaşacaktık. Kongreye çok teşekkür etmek istiyorum birlikte çok iyi çalıştık, en azından bazı unsuralarıyla" dedi. Trump, "Şunu bilmenizi isterim ki, bizim başlattığımız hareket henüz daha başlangıç." mesajını verdi.