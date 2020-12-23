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Aktüel Trump ve Vietnam Başbakanı Phuc telefonda görüştü
Aktüel

Trump ve Vietnam Başbakanı Phuc telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
2020-12-23 03:46:37 -
Trump ve Vietnam Başbakanı Phuc telefonda görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ve Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc, yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 25. yıl dönümünü kutladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Phuc'un bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. İki liderin görüşmede ABD-Vietnam ilişkilerinin kurulmasının 25. yıl dönümünü kutladığının altını çizen Deere, ayrıca Trump ve Phuc'un kapsamlı ortaklığının her zamankinden daha güçlü olduğunu belirtti.

Deere açıklamada, "Başkan Trump, dış ticaret açığına ilişkin endişelerini dile getirdi ve Başbakan Phuc'u, ABD ile Vietnam arasında adil ve karşılıklı ticareti sağlamak için cesur adımlar atmaya davet etti." bilgisini paylaştı.

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