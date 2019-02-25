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Trump ve Kim Jong-un’dan ortak bildiri

Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un imzalı bildiri yayınladı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 00:42
Trump ve Kim Jong-un’dan ortak bildiri

Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un imzalı bildiri yayınladı. İki lider 27-28 Şubat tarihlerinde bir araya gelecek.



ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile bir araya geleceği, Vietnam’a hareketinden önce Beyaz Saray’dan yazılı açıklama yapıldı. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada “Sekiz ay önce, Başkan Trump, Amerikan diplomasisi için tarihi bir anda Kuzey Kore Başkanı Kim Jong-un ile bir araya geldi. Bu hafta Başkan Trump, Vietnam’ın başkenti Hanoi’de Kuzey Kore Başkan Kim ile bir kez daha görüşecek. Başkanı Donald Trump ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet İşleri Komisyonu Başkanı Kim Jong-un 12 Haziran 2018’de Singapur’da tarihi bir zirve düzenledi.



Başkan Trump ve Başkan Kim Jong Un, yeni ABD-Kuzey Kore ilişkilerinin kurulması ve Kore Yarımadası’nda kalıcı ve sağlam bir barış rejiminin inşası ile ilgili konularda kapsamlı, derinlemesine ve samimi bir görüş alışverişinde bulundu. Başkan Trump, Kuzey Kore’ye güvenlik güvencesi vermeyi taahhüt etti ve Başkan Kim Jong-un, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması sürecinin tamamlaması konusundaki kararlı ve sarsılmaz taahhüdünü tekrar onayladı.



Başkan Trump ve Başkan Kim Jong, yeni ikili ilişkilerin kurulması, Kore Yarımadası ve dünyanın barış ve refahına katkıda bulunacağına ve karşılıklı güven oluşturulmasının Kore Yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması için aşağıdaki taahhütlerin yerine getirileceğine söz vermektedir:



1-Amerika Birleşik Devletleri ve DPRK, iki ülkenin halklarının barış ve refah arzusuna uygun olarak, ABD-DPRK ilişkileri kurmayı taahhüt ediyor.


2-ABD ve Kuzey Kore, Kore Yarımadası’nda kalıcı ve istikrarlı bir barış rejimi kurma çabalarına katılacaklar.


3-27 Nisan 2018 tarihli Panmunjom Beyannamesini yeniden teyit eden Kuzey Kore, Kore Yarımadası’nın tamamen nükleer dengelenmesi için çalışmayı taahhüt ediyor.


4-ABD ve Kuzey Kore, Kore savaşında hayatını kaybeden ve Kore topraklarına gömülen askerlerin tespit edilmesini ve tespit edilen cenazelerin derhal geri gönderilmesini taahhüt ediyor.



ABD-Kuzey Kore zirvesinin -tarihin ilki olan- iki ülke arasındaki on yıllarca süren gerginlik ve düşmanlıkların üstesinden gelmede ve yeni bir geleceğin açılmasında büyük öneme sahip bir karar olduğunu kabul ederek, Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bu ortak açıklamadaki hükümleri eksiksiz ve hızlı bir şekilde uygulanmalıdır. ABD ve Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ilgili üst düzey bir DPRK yetkilisi tarafından ABD-Kuzey Kore zirvesinin sonuçlarını uygulamak için mümkün olan en erken tarihte önderlik eden müzakereleri sürdürmeyi taahhüt ediyor.



Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet İlişkileri Komisyonu Başkanı Kim Jong Un, yeni ABD - Kuzey Kore ilişkilerinin geliştirilmesi ve barış, refahın teşviki ve Kore Yarımadası ve dünyanın güvenliği için işbirliği yapmayı taahhüt etti” ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 00:42
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