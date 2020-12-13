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Dünya Trump ve Biden destekçileri Washington'da kapıştı
Dünya

Trump ve Biden destekçileri Washington'da kapıştı

ABD başkanlık seçimi Seçiciler Kurulu oylamasından önce Başkan Donald Trump'ın destekçileri, Washington'da gösteri düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 05:57:00 -
Trump ve Biden destekçileri Washington'da kapıştı

ABD başkanlık seçimi Seçiciler Kurulu oylamasından önce Başkan Donald Trump'ın destekçileri, ikinci kez "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (Make America Great Again - MAGA) hareketinin Washington DC'de gösteri düzenledi. Gösteri boyunca Trump lehine sloganlar atan taraftar, "Proud Boys" ve "Antifa" grupları arasında çatışma çıktı.

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