Trump ve Biden destekçileri Washington'da kapıştı
ABD başkanlık seçimi Seçiciler Kurulu oylamasından önce Başkan Donald Trump'ın destekçileri, Washington'da gösteri düzenledi.
ABD başkanlık seçimi Seçiciler Kurulu oylamasından önce Başkan Donald Trump'ın destekçileri, ikinci kez "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (Make America Great Again - MAGA) hareketinin Washington DC'de gösteri düzenledi. Gösteri boyunca Trump lehine sloganlar atan taraftar, "Proud Boys" ve "Antifa" grupları arasında çatışma çıktı.