Trump, ülkeye 400 tonluk kokain sokan Hernandez için af istedi: el kondu! Şok eden flaş gelişme... Niye?

ABD Başkanı Donald Trump'ın uyuşturucu kaçakçılığından hapis yatan eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'i affedeceğini duyurmasının yankıları sürüyor.

Trump, 2014-2022'de Honduras lideri olarak görev yapan eski başkan hakkında af kararı çıkaracağını geçen hafta açıklamıştı.

ABD'nin uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamasıyla iadesini istediği 57 yaşındaki Latin Amerikalı siyasetçi, Nisan 2022'de teslim edilmişti. Hernandez, uyuşturucu kaçakçılığından Haziran 2024'te 45 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Davada savcılar, Hernandez'in ABD'ye 400 tondan fazla kokain sevk edilmesi için siyasi nüfuzunu kullandığını öne sürmüştü. Eski Honduras liderinin uyuşturucuların sevkıyatının tamamlanması karşılığında kartellerden milyonlarca dolar alıp bunu siyasi kariyerini güçlendirmek amacıyla kullandığı savunulmuştu.

Hernandez'in küçük kardeşi Juan Antonio Hernandez de bu kaçakçılık ağında yer aldığı gerekçesiyle 2019'da müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski Honduras liderinin kardeşinin duruşmasında bir tanık, Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquín "El Chapo" Guzmán'ın, Juan Orlando Hernandez'in başkanlık kampanyasına destek için siyasetçiye 2013'te 1 milyon dolar nakit para verdiğini öne sürmüştü. Wall Street Journal'ın (WSJ) aktardığına göre tanık, Guzman'ın bunun karşılığında başkan olduğunda Hernandez'den kokain sevkıyatlarını korumasını istediğini iddia etmişti.

Honduraslı politikacının avukatı Renato Stabile, WSJ'ye açıklamasında uyuşturucu kaçakçılarının eski başkana tuzak kurduğunu savundu.

Avukat, Trump'ın af kararını ne zaman açıklayacağını bilmediğini belirtirken, Hernandez'in hapisten çıktından sonraki planlarına dair de bilgi paylaşmadı.

Trump'ın af kararına Cumhuriyetçi kanattan da tepkiler gelmişti. Cumhuriyetçi Senatör Bill Cassidy, X'teki paylaşımında "Neden Hernandez'i affedip sonra da ABD'ye uyuşturucu soktuğu için Maduro'nun peşine düşüyoruz ki? Her uyuşturucu kaçakçısını hapse atın! Hernandez'in neden affedildiğini anlamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.