Trump Twitter'dan bombaladı! O ismi hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, bu sabah uyanır uyanmaz güne yine Twitter'da mesaj atarak başladı. ABD Lideri, sözlerinde Rusya Soruşturmasını yürüten Bob Mueller'i hedef aldı.

Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Beyaz Saray'da işler yolunda ve ulusumuz için sonuçlar apaçık ortada. Dünyanın kıskandığı bir ulusuz. Ancak bazen, hatta ben bile değişiklik yapmayı düşünüyorum, çünkü yalancı medya iyice delirdi. Daima bizi olduğumuzdan daha kötü göstermek istiyorlar. Çok sahtekarca!

Mueller soruşturmasında işler tamamen karışık. Hiçbir anlaşma bulamadılar ve tamamen çılgına döndüler. İnsanlara çığlık atıp, bağırarak, istedikleri cevapları alabilmek için tehditlerle korkutuyorlar.

Onlar ulusumuz için bir utanç ve kaç yaşamı mahvettikleri umurlarında değil. Bunlar, Bob Mueller de dahil olmak üzere son derece öfkeli insanlar, ki Bob Mueller 8 yıl boyunca Obama için çalıştı. Diğer taraftan kötü olaylara ve suçlara bakmayacaklar bile. ABD tarihinde daha önce böyle bir cadı avı yaşanmadı!"