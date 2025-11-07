  • İSTANBUL
Gündem

Trump: Türkiye’nin talebiyle yaptırımları kaldırdık. Onlar istedi biz yaptık!

Trump: Türkiye’nin talebiyle yaptırımları kaldırdık. Onlar istedi biz yaptık!

ABD Başkanı Trump, Türkiye’nin talebiyle Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırıldığını açıkladı. "Onlar istedi, biz yaptık." diyen Trump, Ankara’nın bölgedeki diplomatik süreçte belirleyici rol oynadığına değindi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hakkında konuştu.

Trump, “Burası zorlu bir mahalle ve o da zorlu bir adam. Onunla çok iyi anlaştım, Suriye konusunda önemli ilerlemeler sağlandı.” dedi.

"TÜRKİYE'NİN TALEBİ ÜZERİNE YAPTIRIMLARI KALDIRDIK"

Trump, Suriye’ye uygulanan yaptırımların Türkiye’nin talebi doğrultusunda kaldırıldığını belirtti.

Şara'nın önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump’ı ziyaret etmesi beklenirken, Trump, Beyaz Saray’da katıldığı bir resepsiyonda Şara hakkında sorulan soruya cevap  verdi.

Trump, "Bence o çok iyi bir iş çıkarıyor. Zor bir bölge ama o da sert bir adam. Onunla çok iyi anlaştım ve Suriye konusunda büyük ilerlemeler kaydedildi." dedi.

ABD Başkanı, konuşmasının devamında Türkiye ve bazı ülkelerin talebi üzerine Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını söyledi.

"Onlara biraz nefes aldırmak istedik." diyen Trump, bölgedeki diplomatik dengelerde "önemli bir yumuşama" yaşandığını belirtti.

"DÜNYAYI 150 KEZ PATLATABİLİRİZ, BUNA GEREK YOK"

Trump, küresel nükleer silah stoklarına ilişkin yaptığı konuşmada “Dünyayı 150 kez patlatabiliriz. Buna gerek yok.” ifadelerini kullandı.

