Trump tehditler savurdu: İran'ı zor zamanlar bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin açıklamasında, "Bir anlaşmaya varmamız gerekiyor aksi takdirde bu durum çok travmatik olacak. İran’la istediğim kadar müzakere edeceğim, eğer onlarla anlaşamazsak ikinci aşamaya geçeceğiz ve bu onlar için çok zor olacak. Bunu istemiyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlik sırasında basın mensuplarına İran ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, basın mensuplarının müzakere sürecinde İran’a yönelik fikirlerinin değişip değişmediğine ilişkin soruları cevaplayarak, "Bir anlaşmaya varmamız gerekiyor aksi takdirde bu durum çok travmatik olacak. Bunun yaşanmasını istemiyorum, bir anlaşmaya varmalıyız. Eğer İran’la pek adil ve iyi bir anlaşmaya varamazsak onları çok zor zamanlar bekliyor. İran’la istediğim kadar müzakere edeceğim, eğer onlarla anlaşamazsak ikinci aşamaya geçeceğiz ve bu onlar için çok zor olacak. Bunu istemiyorum" dedi.

ABD Başkanı, Haziran 2025’te İran ile İsrail arasında yaşanan 12 günlük savaşa ve ABD tarafından İran’ın nükleer altyapısına gerçekleştirilen hava saldırılarını hatırlatarak, "İlk seferde anlaşmaya varmış olmaları gerekirdi. Onun yerine Gece Yarısı Çekici Operasyonu’yla karşı karşıya kaldılar" dedi.

Basın mensuplarının İran’la görüşmelerin takvimine ilişkin sorusuna Trump, sürecin gelecek ay devam edebileceği yanıtını verirken, İran’ın muhtemel bir anlaşmayı hızlı bir şekilde kabul etmesi gerekeceğini söyledi. Trump ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmeye değinerek, "Dün Netanyahu ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik ve o da durumu anlıyor ancak burada nihai karar bana bağlı" ifadelerini kullandı.

Netanyahu hakkında af çıkarılması çağrısı

Trump ayrıca İsrail’de Netanyahu hakkındaki rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarına ilişkin yürütülen yargı sürecine değinerek, İsrail Başbakanı için af çıkarılması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzorg’a eleştiride bulunarak, "İsrail halkı, Netanyahu’ya af çıkarmadığı için Cumhurbaşkanını utandırmalıdır. Herzog, Netanyahu’ya af çıkarmadığı için utanç verici bir davranış sergiliyor. Onu affetmeli" ifadelerini kullandı.