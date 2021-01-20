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Dünya Trump son gününde BAE'yi ödüllendirdi
Dünya

Trump son gününde BAE'yi ödüllendirdi

İsrail ile Arap ülkeleri arasında İsrail ile normalleşmenin mimarı olan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, görevinin son gönünde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 tipi savaş uçağı satışına onay veren bir anlaşma imzaladığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 21:31:00 -
Trump son gününde BAE'yi ödüllendirdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Abu Dabi yönetimine 50 adet F-35 tipi savaş uçağı ile 18 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın satışına onay verdiği ifade edildi.

Göreve bugün başlayan ABD Başkanı Joe Biden ise söz konusu anlaşmayı gözden geçireceğini söyledi.

ABD'nin Orta Doğu'daki önemli müttefiklerinden olan BAE, uzun bir süredir Washington'dan F-35 satın almak istiyordu.

BAE'nin bu talebinin önü, İsrail ile ilişkilerini Kasım 2020'de bir anlaşma ile normalleştirmesinin ardından açılmıştı.

 

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