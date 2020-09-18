Trump sinyali verdi! Filistin'e bir Arap ülkesi daha ihanet edecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın oğlu olan Şeyh Nasır Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüştü.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da basın toplantısı yaptı.

Trump, bugün Kuveyt Emiri'nin oğlu es-Sabah ile Oval Ofis'te görüştüklerini söyledi.

Kuveytli yetkililer ile birbirlerini iyi anladıklarını düşündüklerini ileri süren ABD Başkanı, Kuveyt'in iki Arap ülkesi ile (Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn) terör devleti İsrail arasında anlaşmaya imza atılmış olmasından dolayı heyecanlı olduğunu öne sürdü.

Trump sinyali verdi! Bir ihanet daha

Trump, Kuveyt'in de İsrail ile normalleşen ülkelerin bir parçası olacağını, bunun için bekleyen 8 ülke daha olduğunu söyledi.

Orta Doğu'da güzel olduğunu iddia ettiği sözde bir yapbozun parçalarının bir araya geldiğini savunan Trump, bu bölgede birçok ülkedeki ABD askerlerini de geri çektiklerini hatırlattı.

Suriye'de olan askerlerini büyük miktarda geri çektiklerini söyleyen Trump, geride kalan askerlerinin ise petrolü koruduğunu öne sürdü. Trump, Türkiye ve Suriye sınırındaki askerlerini de geri çektiğini belirtti.

Trump'tan Kuveyt Emiri'ne madalya

Öte yandan; Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Sabah'ın ABD Başkanı Trump'ın, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a verdiği Başkomutanlık Mertebesinde Liyakat Madalyası'nı da teslim aldığı duyuruldu.