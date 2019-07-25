Trump senatörlerle tartıştı: Yaptırım değil müzakere lazım

Münübe Yılmaz

Türkiye’ye yıllarca istemesine rağmen Patriot füzelerini vermeyen Amerika, Rusya’dan S-400 almamız sonrası hukuksuz yaptırım uygulama konusunda hâlâ tartışıyor... Türkiye’yi S-400 konusunda haklı bulan ve Patriotları vermeyen eski Obama yönetimini suçlayan ABD Başkanı Donald Trump, önceki akşam senatörlere Ankara’yı savundu. Trump’ın Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı Türkiye toplantısının detaylarını Washington Post gazetesi yazdı. Gazetenin haberinde toplantıda Trump’ın yaptırım yerine Türkiye ile müzakere seçeneğini gündeme getirdiği ve bunun sert tartışmalara neden olduğu belirtildi

“Güçlü ve sert tartışma oldu”

Cumhuriyetçi 55 senatörden 45’inin katıldığı Beyaz Saray’daki görüşme 1 saat 10 dakika sürerken toplantı sonrası resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Washington Post’ta yer alan habere göre, başını Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James E. Risch’in çektiği senatörler Trump’tan Türkiye’ye yönelik yaptırımları ertelememesini istedi ve bunun NATO’nun güvenliğini tehlikeye atacağını savundu. Trump’ın ise yaptırımlar yerine, Türkiye ile müzakere etme seçeneğini savunduğu ve bunun da Risch ile Trump arasında ‘sert bir tartışmaya’ neden olduğu belirtildi. Risch’in sözcüsü de konu hakkında, “Odadaki herkes birçok seçenek olduğunu biliyordu. Konunun her yönünde güçlü ve ateşli bir tartışma vardı” ifadelerini kulandı.

Erdoğan’la müzakere önerisi

Odada bulunan birkaç Cumhuriyetçi senatöre göre, tartışma ABD’nin Türkiye’yi nasıl cezalandıracağı konusundan daha çok, John Hoeven tarafından gündeme getirilen, “Erdoğan’la nasıl müzakere edebiliriz” sorusu etrafında yaşandı.

Toplantının ardından konuşan Senatör David Perdue ise, “Türkiye’nin şu anda ne yapmaya çalıştığına bakarsanız, Başkan’ın yapmaya çalıştığı şey bu konuya daha geniş bir yaklaşım getirmek. Biz bölgede müttefiklikleri geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Türkiye için kavga etti!

ABD Başkanı, Türkiye ile müzakere yapmayı önerirken, yaptırım isteyen Cumhuriyetçi senatörlerle sert biçimde tartıştı. Başını Bob Menendez’in çektiği bir grup Demokrat senatör de Trump’a mektup yollayarak, Türkiye’ye yaptırım çağrısı yaptı.