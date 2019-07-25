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Trump senatörlerle tartıştı: Yaptırım değil müzakere lazım

S-400’lerden dolayı Türkiye’ye yaptırım isteyen Cumhuriyetçi senatörlerle Beyaz Saray’da görüşen ABD Başkanı, Ankara’yı kaybetmek istemediğini söyledi. “Yaptırım yerine Türkiye ile müzakere yapılması”nı öneren Trump ile senatörler arasında sert tartışmalar yaşandı. Senatör David Perdue, Trump’ı haklı bulan bir açıklama yaptı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:14
Trump senatörlerle tartıştı: Yaptırım değil müzakere lazım

 Münübe Yılmaz 

Türkiye’ye yıllarca istemesine rağmen Patriot füzelerini vermeyen Amerika, Rusya’dan S-400 almamız sonrası hukuksuz yaptırım uygulama konusunda hâlâ tartışıyor... Türkiye’yi S-400 konusunda haklı bulan ve Patriotları vermeyen eski Obama yönetimini suçlayan ABD Başkanı Donald Trump, önceki akşam senatörlere Ankara’yı savundu. Trump’ın Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı Türkiye toplantısının detaylarını Washington Post gazetesi yazdı. Gazetenin haberinde toplantıda Trump’ın yaptırım yerine Türkiye ile müzakere seçeneğini gündeme getirdiği ve bunun sert tartışmalara neden olduğu belirtildi

“Güçlü ve sert tartışma oldu”

Cumhuriyetçi 55 senatörden 45’inin katıldığı Beyaz Saray’daki görüşme 1 saat 10 dakika sürerken toplantı sonrası resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Washington Post’ta yer alan habere göre, başını Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James E. Risch’in çektiği senatörler Trump’tan Türkiye’ye yönelik yaptırımları ertelememesini istedi ve bunun NATO’nun güvenliğini tehlikeye atacağını savundu. Trump’ın ise yaptırımlar yerine, Türkiye ile müzakere etme seçeneğini savunduğu ve bunun da Risch ile Trump arasında ‘sert bir tartışmaya’ neden olduğu belirtildi. Risch’in sözcüsü de konu hakkında, “Odadaki herkes birçok seçenek olduğunu biliyordu. Konunun her yönünde güçlü ve ateşli bir tartışma vardı” ifadelerini kulandı.

Erdoğan’la müzakere önerisi

Odada bulunan birkaç Cumhuriyetçi senatöre göre, tartışma ABD’nin Türkiye’yi nasıl cezalandıracağı konusundan daha çok, John Hoeven tarafından gündeme getirilen, “Erdoğan’la nasıl müzakere edebiliriz” sorusu etrafında yaşandı.

Toplantının ardından konuşan Senatör David Perdue ise, “Türkiye’nin şu anda ne yapmaya çalıştığına bakarsanız, Başkan’ın yapmaya çalıştığı şey bu konuya daha geniş bir yaklaşım getirmek. Biz bölgede müttefiklikleri geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Türkiye için kavga etti!

ABD Başkanı, Türkiye ile müzakere yapmayı önerirken, yaptırım isteyen Cumhuriyetçi senatörlerle sert biçimde tartıştı. Başını Bob Menendez’in çektiği bir grup Demokrat senatör de Trump’a mektup yollayarak, Türkiye’ye yaptırım çağrısı yaptı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:14
  1. Ankara
  2. Patriot füzeleri
  3. S-400
  4. Obama yönetimi
  5. ABD Başkanı Donald Trump
  6. Washington Post gazetesi
  7. Beyaz Saray
  8. Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James E. Risch
  9. NATO
  10. Cumhuriyetçi senatör
  11. John Hoeven
  12. Senatör David Perdue
  13. Bob Menendez
  14. Türkiye’ye yaptırım

YORUM YAZ

  • Yusuf 02Yusuf 0217 dk önce
    Trump in bu konuda desteklenmesini düşünüyorum.
  • hizipsavarhizipsavar20 dk önce
    ÇİN VE RUSYA yeni bir yöntem deniyorlar müttefik bulmak için. ellerinde ki sermaye ve teknolojiyi transfer ediyorlar ( elbette ki final kısmı hariç) ülkelere eşit haklarla masaya oturuyorlar ( birçoğu en azından öyle zannediyor) almak sömürmek ikinci sınıf muamelesi yapmıyorlar. amerika hala patron benim ben ne dersem o olur asarım yıkarım aç bırakırım diyor ve yakın bir zaman da yanıda kimse kalmayacak. çünkümahallenisi gakir çocukları büyüdü adam oldu iyi kötü bir işleri var ve artıkonrlarını satmak istemiyorlar.

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