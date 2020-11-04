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Aktüel Trump, seçimlere ilişkin, "Büyük avantajımız var ama (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
Aktüel

Trump, seçimlere ilişkin, "Büyük avantajımız var ama (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 08:53:27 -
Trump, seçimlere ilişkin, "Büyük avantajımız var ama (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
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