Trump seçimden önceki son 3 günde 14 miting düzenleyecek

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce son 3 günde temposunu artırarak 14 miting düzenleyecek.

ABD'de Cumhuriyetçi Trump ile Demokrat Joe Biden arasında geçecek başkanlık seçimlerine son 4 gün kala adayların miting maratonu da son hızla devam ediyor.

Trump'ın seçim kampanya ekibinden yapılan açıklamada, Trump'ın cumartesi, pazar ve pazartesi günleri toplam 14 miting yapacağı duyuruldu.

Cumartesi günü, seçimler için en kritik eyaletlerden olan Pennsylvania'ya gidecek olan Trump, bu eyalette 4 miting düzenleyecek.

Trump, pazar günü, 2016'daki seçimlerde kendisine zaferi getiren eyaletler olan Michigan, Iowa, Kuzey Carolina, Georgia ve Florida'da mitingler gerçekleştirecek.

Seçimden önceki son gün olan pazartesi ise Trump, Kuzey Carolina, Pennsylvania, Wisconsin'de birer, Michigan'da ise iki mitingde seçmenlerine seslenecek.

- Trump seçim kutlamasını Beyaz Saray'da yapabilir

Öte yandan Donald Trump, seçimleri kazanması durumunda kutlama etkinliğini planlandığı gibi Washington DC'deki otelinde değil, Beyaz Saray'da yapabileceğini söyledi.

Michigan, Wisconsin ve Minnesota mitingleri için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Washington DC'deki Kovid-19 önlemlerine işaret ederek, "Kutlamayı yapmak için bir otelimiz var. Ancak buna izin verilip verilmeyeceğini bilmiyoruz, çünkü Washington DC Belediye Başkanı şehri karantinaya aldı. Belki de kutlamayı Beyaz Saray'da yaparız ya da başka bir yer seçeriz. Henüz bir karar almadık." diye konuştu.







