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Dünya Trump, seçim gecesinin ardından ilk kez kamera karşısında
Dünya

Trump, seçim gecesinin ardından ilk kez kamera karşısında

ABD'nin görevdeki Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerinden sonra ilk kez halka açık olan ve canlı yayınlanan bir programa katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 22:33:00 - 2020-11-11 22:34:07
Trump, seçim gecesinin ardından ilk kez kamera karşısında

ABD'nin görevdeki Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinden sonra ilk kez halka açık olan ve canlı yayınlanan bir programa katıldı.

​Trump, 11 Kasım Gaziler Günü dolayısıyla Virginia eyaletindeki Arlington Ulusal Mezarlığını ziyaret etti.

Trump'a eşi Melania Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence de eşlik etti.

Törende kalıntıları tespit edilmemiş ölen ABD askerlerine adanmış bir anıt olan Meçhul Asker Mezarına çelenk konuldu.

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