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Aktüel Trump seçilirse FBI ve CIA direktörleri ile Savunma Bakanını değiştireceği iddia edildi
Aktüel

Trump seçilirse FBI ve CIA direktörleri ile Savunma Bakanını değiştireceği iddia edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-26 21:28:01 -
Trump seçilirse FBI ve CIA direktörleri ile Savunma Bakanını değiştireceği iddia edildi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanması durumunda, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, Merkezi İstihbarat Ajansı (CIA) Direktörü Gina Haspel ve Savunma Bakanı Mark Esper ile diğer birçok ismi kovacağı iddia edildi.

Axios haber sitesi, güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberinde, Başkan Trump'ın, 3 Kasım seçimlerini kazanması durumunda yönetimde kritik değişiklikler yapacağını ileri sürdü.

Kaynaklar, Trump'ın işten çıkarılacaklar listesinin oldukça uzun olduğunu ancak listenin başındaki isimlerin FBI Direktörü Wray, CIA Direktörü Haspel ve Savunma Bakanı Esper'in olduğunu aktardı.

Öte yandan Trump'ın Eğitim Bakanı Betsy DeVos'tan da memnuniyetsizliğini uzun süredir dile getirdiğini aktaran kaynaklar, Trump'ın zaman zaman Adalet Bakanı Bill Barr'dan da şikayet ettiğini belirtti.

Haberde, Trump'ın Haspel ve Barr'dan memnuniyetsizliğinin ana nedeninin bu iki birimin seçimlerden önce Obama'nın Rusya Soruşturmasına müdahalesi ile ilgili delilleri yayımlamamaları olduğu kaydedildi.

Kaynaklar, Trump'ın seçimlerdeki şaibeler ve sokak olayları nedeniyle uzun süredir FBI Direktörü Wray ile de ters düştüğünü anımsattı.

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