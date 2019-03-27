Trump: Rusya'nın oradan çıkması gerek! ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada 'Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerek. Tüm seçenekler masada!' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, seçilmiş Nikolas Maduro hükümetini devirmek için maşa olarak kullandığı Juan Guaido'nun eşini ağırlarken, Venezuela ile Rusya arasındaki işbirliğine dair tehditkar açıklamalar yaptı. "Rusya çıkıp gitmeli" diyen Trump, 'bunun nasıl başarılacağı' sorusunu şöyle cevapladı: "Göreceğiz. Tüm seçenekler açık."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.