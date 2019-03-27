Trump: Rusya'nın oradan çıkması gerek!
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada 'Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerek. Tüm seçenekler masada!' dedi.27 Mart 2019 Çarşamba 19:30
ABD Başkanı Donald Trump, seçilmiş Nikolas Maduro hükümetini devirmek için maşa olarak kullandığı Juan Guaido'nun eşini ağırlarken, Venezuela ile Rusya arasındaki işbirliğine dair tehditkar açıklamalar yaptı.
"Rusya çıkıp gitmeli" diyen Trump, 'bunun nasıl başarılacağı' sorusunu şöyle cevapladı:
"Göreceğiz. Tüm seçenekler açık."
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