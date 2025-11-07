  • İSTANBUL
Dünya

Trump, resmen duyurdu! Orta Asya ülkesinden ihanet gibi karar

AA
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump, resmen duyurdu! Orta Asya ülkesinden ihanet gibi karar

ABD Başkanı Donald Trump, Kazakistan’ın Abraham Anlaşmaları’na katılmayı resmen kabul ettiğini açıkladı. Trump, Beyaz Saray’daki Orta Asya liderleriyle yapılan zirvede, “Bu, hem bölge hem de dünya barışı için tarihi bir adım” dedi.

Başkan Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlediği akşam yemeğine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.

Devlet başkanları nezdinde 2023'ten sonraki ikinci ABD-Orta Asya Zirvesi olan toplantının açılışında konuşan Trump, Abraham Anlaşmaları'nın Orta Doğu ve diğer bölgeler için önemli olduğunu söyledi.

Trump, "Kazakistan'ın resmi olarak (anlaşmaya katılmayı) kabul ettiğini bildirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu resmi bir haber. Yaklaşık 15 dakika önce, güçlü bir lideri olan muazzam bir ülke, resmi olarak Abraham Anlaşmaları'na katıldı. Bu büyük bir onur. Sizinle birlikte olmak gerçekten büyük bir onur." şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de bir telefon görüşmesi yaptığını ve Kazakistan'ın Abraham Anlaşmaları'na katılmasına ilişkin resmi imza töreninin kısa süre içinde gerçekleştirileceğini belirtti.

