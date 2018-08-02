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Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Erdoğan'a, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hıristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedikten sonra, Erdoğan'ın, "Sn. Başkan sizin de benim de sevenimiz vardır, sevmeyenimiz vardır!" şeklinde cevap verdiği ortaya çıktı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 15:04
Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!

Washington-Ankara ekseninde gerilim tırmanıyor. ABD'nin papaz Brunson bahanesiyle iki Türk bakan hakkında yaptırım kararı alması tansiyonu iyice yükseltti.

ABD'nin küstah açıklamaları ve dayatma diline dair çarpıcı bir ayrıntıyı Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü köşesinde aktardı. İki ülke arasında gerilimi tırmandıran tarafın ABD olduğunu yazan Müderrisoğlu, yakın zamanda gerçekleşen iki olayı paylaştı.

TRUMP'IN YAKIN ÇALIŞMA ARKADAŞLARI BAĞLANTI KURDU

"(...)Brüksel'deki NATO Devlet Başkanları Zirvesi sırasında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Tayyip Erdoğan'a bir hatırlatma notu iletir. Nottaki bilginin Trump'la paylaşılması halinde çözüme katkı sağlayabileceği düşünülür. Nitekim İsrail'de bir süre tutuklu kaldıktan sonra pasaportuna el konulan Ebru Özkan isimli Türk vatandaşının ülkeye dönmesi için Trump, Tel Aviv yönetimi ile iletişime geçer. Özkan'a konulan engeller kalkar. Lakin bu insani girişim ile rahip Brunson'ın serbest kalması arasında bir bağlantı kurulmamıştır. Gel gör ki Başkan Trump'a, varsayıma dayalı olarak bu yönde değerlendirme yapan yakın çalışma arkadaşlarıdır!

TRUMP ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERMEYE KALKINCA...

Daha ilginci, Erdoğan-Trump görüşmesinde gizlidir. Erdoğan, telefonda "Feto" dediğinde Trump bir tepki vermemiştir. Sanki bu hususu ilk kez duyuyor gibidir. Derken "Gülen'den bahsedildiğini!" fark eder ama yine de işin ciddiyetini kavramışçasına tavır almaz. Aksine sözü sık sık (en az 6 kez) rahip Brunson'a getirir, "Adam serbest bırakılmalı" der. Hatta bununla da yetinmez, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hıristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" diye aba altından sopa gösterir. İşte o anda, "Sn. Başkan sizin de benim de sevenimiz vardır, sevmeyenimiz vardır!" cevabını alır."

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 15:04
  1. Ankara
  2. recep tayyip erdoğan
  3. donald trump

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