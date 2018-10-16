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Trump, Prens Selman ile yaptığı görüşmeyi aktardı: 'Bilgim yok' demiş!

ABD Başkanı Donald Trump,Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın kendisine Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili İstanbul’daki konsolosluk binasında ne olduğuna dair bilgisi olmadığını söylediğini aktardı.

16 Ekim 2018 Salı 22:37
Trump, Prens Selman ile yaptığı görüşmeyi aktardı: 'Bilgim yok' demiş!

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Donald Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Az önce Suudi Arabistan Veliahtı ile konuştum ve Türkiye’deki konsolosluk binasında olup bitenle ilgili hiçbir bilgisi olmadığını söyledi. Bin Selman, telefon görüşmesi sırasında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikteydi. Bu konudaki soruşturmayı tamamlamak için hızlıca ilerleteceğini söyledi. Cevaplar kısa süre içinde gelecek."

Pompeo bugün Suudi Arabistan’ın Başkenti Riyad’da bin Selman ile bir araya gelerek, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasını görüşmüştü.

2 Ekim'den bu yana haber alınamıyor

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 22:37
  1. İstanbul
  2. prens muhammed bin selman
  3. Donald Trump
  4. Suudi Arabistan
  5. ABD
  6. Cemal Kaşıkçı

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