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Dünya

Trump polisin boğarak öldürdüğü siyahi için ilk kez konuştu

ABD'de dolandırıcı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan George Floyd, polisin diziyle boğazına bastırması sonucu boğularak yaşamını yitirdi. Amerika'yı ayağa kaldıran olayla ilgili ilk kez konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Çok, çok üzücü bir olay. Olayla ilgili rapor yarın bana ulaşacak" yorumunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 03:00:00 -

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, dolandırıcı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Çok, çok üzücü bir olay. Olayla ilgili rapor yarın bana ulaşacak" ifadelerini kullandı.

Polisle çatışmaşa girdiler

ABD'nin Minneapolis eyaletinde George Floyd isimli bir vatandaş, dolandırıcılık şüphesiyle polis tarafından boğularak öldürüldü. Polisin boğazına dizini bastırarak canına kıydığı şahıs tüm eyalette protestoların başlamasına neden oldu. Binlerce kişi caddelere çıkıp polislerin tutuklanması için gösterileri yaptı. Gösterilerde şiddetin dozajı gittikçe artarken çoğunlukla siyahi olan protestocular polisle çatışmaya girdi.

Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, polisin diziyle boğazına bastırması sonucu boğarak öldürdüğü George Floyd hakkında ilk kez konuştu. Trump, yaptığı açıklamada, "Çok, çok üzücü bir olay. Olayla ilgili rapor yarın bana ulaşacak" dedi.

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