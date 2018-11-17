0553 313 94 23

Trump Pence'in 'sadakatsiz' olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı: Bana yüzde yüz sadık

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in sadakatinden şüphe ettiğine yönelik iddiaları yalanlayarak, "Hayır, onunsadakatinden kesinlikle şüphem yok. Bana yüzde yüz sadık Mike Pence, yüzde yüz. Aklımda tek bir şüphe yok." ifadelerini kullandı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 21:54
Trump Pence'in 'sadakatsiz' olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı: Bana yüzde yüz sadık

ABD Başkanı Donald Trump, California'daki orman yangınları ile ilgili çalışmaları yerinde görmek üzere eyalete hareket etmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

New York Times gazetesinin "Trump, Pence'in sadakatinden şüphe duyuyor" iddialarını yalanlayan Trump, "Hayır, onun sadakatinden kesinlikle şüphem yok. Bana yüzde yüz sadık Mike Pence, yüzde yüz. Aklımda tek bir şüphe yok. O öncüydü. Ön seçimleri kazandığımdan beri yanımdaydı. Bundan daha mutlu olamam." dedi.

Trump, ayrıca Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, New York Times gazetesine tepki gösterdi.

Pence ile arasındaki ilişki üzerinden "düzmece bir haber yapıldığını" belirten Trump, "Hiçbir başkanın, başkan yardımcısı ile ilişkisi, ikimizin ilişkisi kadar iyi olduğunu sanmıyorum. Sadece daha fazla yalan haber. Halkın düşmanları." ifadelerini kullandı.

'Çok güldük'

Pence ise APEC zirvesine katılmak üzere gittiği Papua Yeni Gine'de gazetecilere yaptığı açıklamada, New York Times gazetesinin haberini Trump'la konuştuklarını ve ona "çok güldüklerini" söyledi.

Amerikan New York Times gazetesi, cuma günü, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın, Pence'e 2020 başkanlık seçimlerinde yine başkan yardımcılığı için yanında olup olmayacağını sorduğu, Pence'in ise olumlu yanıt vermesi üzerine Trump'ın "bu beklemediğim bir şeydi ama yine de şimdi çok iyi hissediyorum" dediği iddia edilmiş ve "Trump, Pence'in sadakatinden şüphe duyuyor." iddiası ortaya atılmıştı.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 21:54
  1. Donald Trump
  2. mike pence

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ülkemizin ilk millet bahçeleri milletin hizmetine açıldı
    1. Ülkemizin ilk millet bahçeleri..
    2. İlk defa Ankara Esenboğa'da kullanılacak
    3. Çankırı merkezli 8 ilde FETÖ..
    4. Milli Takım üzdü!
    5. Trump Pence'in 'sadakatsiz' olduğuna..
    6. Suudilerin Cemal Kaşıkçı cinayetini..
    7. Yıldırım Demirören Milli Takım'ı..
    8. Sakarya'da yakalandı! Tam 2 milyon TL..
    9. Mevlüt Uysal: 94 öncesi çimlere basmak..
    10. Alman cani hemşirenin Türk kurbanları
    11. 2 gemi karaya oturdu! Soruşturma..
    12. Yolcu otobüsü refüje çarptı! Çok..
    13. Donald Trump'tan yardımcısı Mike..
    14. Kış çayı tarifi
    15. Yolcu otobüsü refüje çarptı! Yaralılar..
    16. Başkan Erdoğan'dan 'Türkçe Ezan' ve..
    17. Aile içinde gayrimenkul hibesi nasıl..
    18. Yararlı besinlerin de zararları var!
    19. Ağzının söylediğini kulağınız duysun!
    20. Saç boyanızı kendiniz yapın
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!