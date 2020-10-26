Trump Paşinyan ve Aliyev'i tebrik etti
ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki geçici insani ateşkes sebebiyle iki ülkenin liderlerini tebrik etti.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump Twitter'dan yaptığı paylaşımla Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Karabağ'da sağlanan geçici insani ateşkes nedeniyle tebrik ettiğini belirtti.
"Birçok hayat kurtarılacak"
Trump, "Ateşkes yapmayı kabul eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tebrikler. Birçok hayat kurtarılacak. Ekibimle gurur duyuyorum." dedi.