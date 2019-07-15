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Trump onları hedef aldı! Tepkiler çığ gibi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'nin kadın demokrat üyelerini hedef alan ve "Geldiğiniz ülkelere geri dönün" diyen ırkçı açıklamaları büyük tepki çekti.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:55
Trump onları hedef aldı! Tepkiler çığ gibi

ABD Başkanı Donald Trump, isim vermeden Kongre'nin kadın Demokrat üyelerini hedef alan açıklamalarında bu isimlerin "Ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini" savundu. Twitter hesabından açıklamalar yapan Trump, "Geldikleri ülkelerin hükümetleri tam bir felaket olan 'İlerici' Demokrat Kongre üyesi kadınlar, yeryüzünün en büyük ve güçlü milleti olan ABD halkına hükümetimizin nasıl yönetilmesi gerektiğini söylüyorlar. Neden geldikleri, suça bulaşmış, tamamen çökmüş ülkelerine geri dönüp düzeltilmesi için yardımcı olmuyorlar. Sonra da dönüp nasıl yaptıklarını bize göstermiyorlar" dedi.

Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin "Bu Kongre üyeleri için hızla ücretsiz seyahat ayarlamalarını yapmaktan memnuniyet duyacağını" ifade etti.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

 

ABD Başkanı Trump attığı üç tweette kadın Kongre üyelerini 'kendisini ve ABD'yi acımasızca eleştirmekle' suçladı.

Trump, Kongre üyeleri için "…kendi ülkelerinin hükümetleri tam bir felaketken, yeryüzünün en büyük ve güçlü milleti olan ABD halkına hükümetimizin nasıl yönetilmesi gerektiğini söylüyorlar" dedi.

Bir sonraki tweetlerinde de Trump şunları söyledi: "Neden geldikleri, suça bulamış, tamamen çökmüş yerlerine geri dönüp düzeltilmesi için yardımcı olmuyorlar. Sonra da dönüp nasıl yaptıklarını göstermiyorlar."

Trump, "bu yerlerin Kongre üyelerine ihtiyacı olduğunu" ve Nancy Pelosi'nin de "hızla ücretsiz seyahat ayarlamaları yapmaktan memnuniyet duyacağını" ifade etti.

Trump'a tepkiler çığ gibi artıyor

Bu eleştirilere tepki gösteren Nancy Pelosi Trump'ı "yabancı düşmanlığı yapmakla" suçladı.

Kongre üyesi Tlaib, Trump'ın "görevini kötüye kullanmakla suçlanması gerektiğini" söyledi.

Ocasio-Cortez de Twitter mesajında "Bizi seçen Amerika'yı kabul kabullenememesinin üstüne, bizim sizden korkmadığımızı da kabullenemiyorsunuz" dedi.

Ilhan Omar da Trump'ın "beyaz milliyetçiliği körüklediğini" belirtip ABD Başkanı için "gördüğümüz en kötü, en yolsuz, en beceriksiz başkan" ifadelerini kullandı.

Pressley de Trump'ın tweetinin görüntüsünü paylaşıp "Irkçılık böyle bir şey. Biz ise demokrasiyiz" dedi.

Başkanlık için adaylığını koyan Demokrat Senatör Elizabeth Warren da Trump'ın tweetleri için "ırkçı ve yabancı düşmanı saldırı" yazdı.

Beto O'Rourke "Bu ırkçılık. Bu kadın Kongre üyeleri sizler kadar Amerikalı" dedi.

Bernie Sanders da Trump'ı ırkçılıkla suçladı.

Bazı Cumhuriyetçi siyasetçiler de Trump'a tepki gösterdi.

John McCain'in kızı, Cumhuriyetçi köşe yazarı Meghan McCain"Bu ırkçılık" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:55
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