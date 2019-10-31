Trump neden görevden azledilmek isteniyor? ABD Temsilciler Meclisinde Trump kararı

ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden azledilmesi konusunda son dakika gelişmesi yaşandı. Demokratlar 435 sandalyenin 224'üne sahip ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump için azil sürecini başlatan tasarıyı kabul etti. Peki Trump neden görevden alınmak isteniyor? Trump’ın azil süreci nasıl işleyecek?

Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasında 25 Temmuz'da yapılan telefon görüşmesi var. Telefon konuşmasının zabıtları, Trump'ın Zelenzsky'den, Joe Biden ve Hunter Biden hakkındaki ispatlanmamış yolsuzluk iddialarını soruşturmasını istediğini gösteriyor. ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump için azil sürecini başlatan tasarıyı kabul etti. ABD Başkanı Donald Trump, karara ilişkin yaptığı ilk açıklamada ''ABD tarihindeki en büyük cadı avı'' ifadesini kullandı. ABD Temsilciler Meclisinde, Başkan Donald Trump'a yönelik başlatılan azil soruşturmasına yönelik ilk oylama, soruşturmanın prosedürleri konusunda perşembe günü yapılacağı açıklanmıştı.

Trump neyle suçlanıyor?

Başkan Trump, Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarından Joe Biden ve Ukraynalı gaz şirketi Burisma'yla iş yapan oğlu Hunter Biden hakkındaki ispatlanmamış yolsuzluk iddiaları konusunda Ukrayna'ya baskı yapmakla suçlanıyor. Suçlamaları reddeden Trump ise, azil soruşturmasını bir "cadı avı" diye tanımlıyor. Tesmsilciler Meclisi’nde Demokratlar 435 sandalyenin 224'üne sahip.

Trump’ın azil süreci nasıl işleyecek?

Azil, Kongre'nin bir başkanı görevden alabildiği iki aşamalı bir siyasi sürecin ilk ayağı.

Temsilciler Meclisi, azil maddelerini geçirirse, Senato bir yargılama yapmak zorunda.

Senato'daki oylamada başkanın hüküm giyebilmesi için üçte ikilik bir çoğunluk gerekiyor. Ancak Cumhuriyetçiler Senato'da çoğunluğu elinde tuttuğundan bu pek olası değil.

Tarihte sadece iki ABD Başkanı, Bill Clinton ve Andrew Johnson azil soruşturması geçirdi ancak hiçbiri görevden alınmadı.

Başkan Richard Nixon ise Watergate Skandalı sonrası, azledilip görevden uzaklaştırılmadan önce istifa etmişti.