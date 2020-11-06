Trump mı, Biden mı? Erbakan'dan çarpıcı sözler

Amerika'daki seçimleri değerlendiren Yeniden Refah Partisi lideri Dr. Fatih Erbakan, "ABD'de Başkanlık koltuğuna kim oturursa otursun ABD Yönetimi’nin özellikle İsrail, Ortadoğu, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Türkiye ile ilgili Siyonist hedefleri önceleyen politikalarında köklü bir değişiklik beklemek saflık olur." değerlendirmesinde bulundu.

Erbakan, bütün dünyanın merakla beklediği ABD seçimlerinin sonuçları ile ilgili yaptığı açıklamada; kim seçilirse seçilsin Türkiye için bir farklılık oluşturmayacağını söyledi.

Erbakan, "Biden’ın ABD Başkanı olması durumunda dış politikamızı belirlerken, yeni başkanın Siyonist ajandası konusunda bilinçli ve tedbirli olmamız son derece büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz aleyhine politikaları gözden geçirilmeli"

Erbakan yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye’nin ABD’deki başkanlık seçimi sonrası ABD ile yeni dönem politikalarını oluştururken ABD Yönetimi’nin Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’de izlediği, İsrail yanlısı ve Türkiye ile diğer bölge ülkelerinin aleyhine politikaları ciddi şekilde göz önüne alması gerekmektedir. ABD Yönetimi’nin Suriye politikasında Türkiye’yi süreç dışına çıkarmaya çalışması, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleriyle işbirliği yoluna gitmesi ve Suriye’de ‘Büyük İsrail’ ajandasını takip etmesi güven sorunuyla birlikte Türkiye açısından büyük sıkıntılara neden olmaktadır. Türkiye’nin S-400 konusunda olduğu gibi ABD ile ayrışma içerisine girdiği hayati öneme sahip birçok stratejik konuda güven sorununun artarak devam etmekte olduğunu göz ardı etmemek gerekir."

'Stratejik ortaklık' yerine bağımsız bir dış politika tesis edilmeli

Türkiye’nin tarihten gelen misyonu, jeopolitik konumu ve hedefleri doğrultusunda D-8 ve D-60 ülkeleriyle dayanışma içerisinde özgün ve bağımsız bir dış politika izlemesinin hayati bir öneme sahip olduğunu ifade eden Erbakan; "Ülkemizin milli menfaatlerimiz, kendi önceliklerimiz doğrultusunda politikalar geliştirmesi ve Batı’lı ülkelerle sözde ‘stratejik ortaklık’ tesis etmek yerine, dış ilişkilerini mütekabiliyet esasları çerçevesinde düzenlemesi daha yerinde bir tutum olacaktır." dedi.

Erbakan sözlerine şu şekilde devam etti:

"Tüm Amerikan başkanları gibi Joe Biden’ın da, seçimlerden ABD Başkanı olarak çıkması durumunda İsrail Devleti’nin varlığını, güvenliğini ve Büyük İsrail Planı’nın yürütülmesini önceleyeceği muhakkaktır. ABD dış politikasının ana eksenini de bu zihniyet oluşturmaktadır. Biden’ın ABD Başkanı olarak seçilmesi durumunda, Obama döneminde İsrail'in çıkarlarını ön plana alarak Türkiye ile uygulamaya çalıştığı ve iki ülke arasında bir proje olarak durmakta olan ‘model ortaklık’ fikrini yeniden Türkiye'ye dayatmaya çalışması söz konusu olabilir. Bu konuda mevcut iktidarın temkinli ve bilinçli olmasında büyük fayda vardır."

"Biden seçilirse, Siyonist politikaları aynen sürdürür"

Biden'ın Mart 2013’te düzenlenen AIPAC (Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi) konferansında yaptığı konuşmada Siyonist ideolojiye olan inancını ve bağlılığını bir kez daha teyit ettiği konuşmasını anımsatan Erbakan, "Birlikte görev yaptığı Başkan Obama’nın da İsrail Devleti’ne yaptığı katkıları ifade ederken, ABD’nin önceki 8 başkanıyla görev yaptığını ve hiçbir başkanın Obama kadar İsrail'i korumadığını vurgulamıştı. Biden, Obama yönetiminde Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken İsrail’den yana büyük siyasi sorumluluklar üstlenmiş ve bu yolda önemli gelişmelerde başrol oynamıştır. Bu nedenle, başkan seçilmesi halinde bu Siyonist politikaları aynen sürdürmesi kuvvetle muhtemeldir." dedi.