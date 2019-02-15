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Trump, Meksika duvarı için ’acil durum’ ilan edecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkenin güney sınırı nedeniyle ulusal acil durum ilan edeceğini duyurdu.

15 Şubat 2019 Cuma 00:51
Trump, Meksika duvarı için ’acil durum’ ilan edecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkenin güney sınırı nedeniyle ulusal acil durum ilan edeceğini duyurdu.



Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, ”Başkan Trump, bir kez daha duvarı kurma, sınırı koruma ve büyük ülkemizi güvence altına alma sözünü yerine getiriyor. Hükümet fonu içinkararname imzalayacak ve daha önce de belirtildiği gibi, ulusal güvenlik ve sınırdaki insani krizleri durdurulmasından emin olmak için ulusal acil durum da dahil olmak üzere başka yürütme eylemleri de dahil bir kaç konuda bekleneni yapacak” denildi.



ABD Başkanı Trump’ın ABD’nin Meksika sınırına duvar inşaatı için talep ettiği 5,7 milyar dolar fonun Senato tarafından onaylanmaması sonrasında ABD hükümeti 35 gün kısmen kapalı kalmıştı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 00:51
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