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Trump, kuklası Sisi'ye böyle seslendi: Benim en favori diktatörüm nerede?

ABD Başkanı Trump'ın geçtiğimiz ay düzenlenen G-7 Zirvesi'nde Mısır Firavun'u Sisi'yi kastederek, "Benim en favori diktatörüm nerede?" diye bağırdığı ortaya çıktı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 07:25
Trump, kuklası Sisi'ye böyle seslendi: Benim en favori diktatörüm nerede?

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay Fransa'da düzenlenen G-7 Zirvesi sırasında, Mısır'ın cuntacı Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'den "benim en favori diktatörüm" diye bahsettiği ortaya çıktı.

Wall Street Journal gazetesinin ABD'li ve Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump, Sisi'yi beklerken herkesin duyacağı şekilde "Benim en favori diktatörüm nerede?" diye bağırdı.

Odada büyük sessizlik

Trump'ın Sisi'yi kasteden bu ifadeleri şaka amaçlı kullandığını düşünen yetkililer, yine de bu sözlerin ardından odada bir sessizlik olduğunu kaydetti.

Haberde Sisi'nin bu sözleri duyup duymadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 07:25
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Fransa
  3. G-7 Zirvesi
  4. Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi
  5. Wall Street Journal gazetesi
  6. ABD

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