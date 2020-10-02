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Dünya Trump, Ku Klax Klan ve Proud Boys'u kınadı
Dünya

Trump, Ku Klax Klan ve Proud Boys'u kınadı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, "Proud Boys" ve "Ku Klax Klan" da dahil olmak üzere beyaz ırkçı tüm grupları kınadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 05:52:00 -
Trump, Ku Klax Klan ve Proud Boys'u kınadı

ABD Başkanı Donald Trump, Fox televizyonunda Sean Hannity'nin programında yaptığı konuşmada, Salı günü başkanlık seçimlerindeki Demokrat rakibi Joe Biden ile karşı karşıya geldiği canlı yayında, "Proud Boys" isimli beyazların üstünlüğünü savunan grubu kınamadığı yönündeki eleştirilere cevap verdi.

Başkan Trump, kendisinin her zaman beyaz ırkçılığa da tepki gösterdiğini belirterek, Ku Klax Klan'ı ve Proud Boys'u kınadığını açıkladı.

Ku Klux Klan 1865 yılında kuruldu

24 Aralık 1865'te ABD'nin Tennessee eyaletinde kurulan Ku Klux Klan (KKK), siyahilere karşı beyaz üstünlüğünü ve göçmen karşıtlığını benimseyen ırkçı gizli bir örgüt olarak biliniyor.

Proud Boys

Proud Boys 2016 yılında ABD'de siyahi ve göçmen karşıtı politikalara yeni tip bir ırkçı örgüt olarak biliniyor. Kasım 2016 yılında FBI Proud Boys'u aşırılık yanlısı bir sınıf olarak tanımladı.

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