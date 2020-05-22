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Trump Kovid-19'un ikinci dalgası olursa ekonomiyi durdurmayacaklarını açıkladı

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Dünya

Trump Kovid-19'un ikinci dalgası olursa ekonomiyi durdurmayacaklarını açıkladı

ABD Başkanı Trump, ikinci bir Kovid-19 dalgası olması durumunda ülke ekonomisini durdurmayacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 09:27:00 -
Trump Kovid-19'un ikinci dalgası olursa ekonomiyi durdurmayacaklarını açıkladı

 

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dalgası olması durumunda ülke ekonomisini durdurmayacaklarını açıkladı.

Trump, Michigan eyaletinde Ford'un üretim tesisine yaptığı ziyaret esnasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"İkinci bir Kovid-19 salgını olmasından endişeli misiniz?" şeklindeki bir soruyu Donald Trump, "İnsanlar bunun uzak bir olasılık olduğunu söylüyor. Ancak ikinci dalga ortaya çıkarsa ortalığı yatıştıracağız. Ülkemizin ekonomik faaliyetini durdurmayacağız." diye yanıtladı.

Ülkesinin salgın sürecinden çok şey öğrendiğini kaydeden Trump, gelecek dalgalara da son derece hazırlıklı olduklarını savundu.

 

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