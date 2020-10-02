Trump koronavirüse yakalanmıştı... Kızı ve damadının test sonucu açıklandı

Dünya genelinde yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devlet başkanları arasında da görülmeye devam ediyor. Son olarak, dünyanın en iyi korunan devlet başkanı Donald Trump’ın da koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin ve eşi Melania Trump’ın koronavirüse yakalandığını söyledi.

Trump’ların test sonucu pozitif çıkınca, yakın çevrelerinde bulunan herkes koronavirüs testi yaptırdı. Trump'ın kızı Ivana Trum ve eşi Jared Kushner'in de koronavirüs test sonuçları açıklandı.

Beyaz Saray Yardımcısı Carolina Hurley tarafından yapılan açıklamada, Ivanka Trump ve Jared Kushner'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yardımcısı Mike Pence de test yaptırmış ve koronavirüse yakalanmadığı açıklanmıştı.