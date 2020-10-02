Trump koronavirüse yakalandı! Şimdi ne olacak? Rakibi Joe Biden...

ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin koronavirüse yakalanması dünya gündemini sarstı. Donald Trump’ın koronavirüse yakalanması sonrası açıklamalara peş peşe geldi.

Bir ABD’li analist de, bu durumu Trump’ın seçimleri kazanma umutlarını yok edebileceğini iddia etti.

Bir İngiliz bakan, Washington'un gerekirse Başkan Trump'ın yerine geçmek için özel bir protokolü olduğunu belirtti.

İngiliz Konut Bakanı Robert Jenrik, Sky News'e demeç verdi.

Jenrik, "Hepimiz Başkan Trump'a, First Lady'ye ve Trump ailesine en iyi dileklerimizi iletmek istiyoruz ve onlara hızlı bir iyileşme diliyoruz" dedi.

Boris Johnson açıklaması

Boris Johnson’ın korona testi pozitif çıktıktan sonra kendini evde karantinaya aldığını söyleyen Jenrik, ‘’İyileşince tekrar görevinin başına döndü. İngiliz halkı olarak hepimiz Trump ve eşinin yakında iyileşmesini görmek istiyoruz" dedi.

İngiliz Bakan, ABD'nin, gerekirse ülke işlerini başkan yardımcısının yöneteceği açık bir protokole sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

‘Ölümcül darbe’

Öte yandan Amerikalı siyasi analist Mac Sharqawi, “Trump için ölümcül bir darbe olabilir” dedi.

Donald Trump'ın karantinaya girmesinin gönüllü olmadığını, zorunlu olduğunu ve Anayasa'nın 25. maddesine göre yasal yansımaları olabileceğinin altını çizen Sharqawi, "Rakibi Joe Biden seçim kampanyasında bunları iyi bir şekilde kullanırsa, Amerikan başkanlık seçimlerinde Trump'ın başarı şansını ortadan kaldırabilir" dedi.