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Dünya Trump koronavirüs aşısının dağıtılacağı tarihi açıkladı
Dünya

Trump koronavirüs aşısının dağıtılacağı tarihi açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, koronavirüse karşı aşının ekim ortasında ülke içinde dağıtıma hazır olacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 04:03:00 -
Trump koronavirüs aşısının dağıtılacağı tarihi açıkladı

Beyaz Saray'da basın toplantası düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, koronavirüs aşısı programının ABD tarihindeki en geniş kapsamlı bir dağıtım programı olduğunu belirterek, aşının ekim gibi dağıtılmaya başlanacağını, koronavirüs aşısının güvenli olduğu ilan edilir edilmez Ekim ortasında hızlı bir şekilde aşının dağıtılması için hazır olacaklarını söyledi.

Başkan Trump 2020'nin sonuna kadar en az 100 milyon adet koronavirüs aşısının dağıtılacağını söyledi.

Koronavirüs vakalarının düşüşe geçtiğini belirten Trump, salgının başında 2,2 milyon olan ölü sayısı tahminin 240 bin seviyesinde bulunduğunu söyledi.

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