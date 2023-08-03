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Dünya Trump 'komplo kurmak' ile suçlandı
Dünya

Trump 'komplo kurmak' ile suçlandı

Yeniakit Publisher
2023-08-03 23:54:00 -
Trump 'komplo kurmak' ile suçlandı

ABD’nin eski Başkanı Trump, dünyanın gündeminden düşmüyor. Trump bu sefer 'komplo' suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

ABD’de başta “gizli belgeler” olmak üzere birçok suçlamayla yargılanan eski Başkan Donald Trump, 2020'de kaybettiği başkanlık seçimlerinin sonucuna müdahale etmekle suçlandığı ve 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınına odaklanan dava kapsamında başkent Washington DC’deki Elijah Barrett Prettyman Adliyesi’nde hakim karşısına çıktı.

Davada, Trump’a “ABD'yi yanıltmak için komplo kurma”, “resmi bir süreci engellemek için komplo kurma”, “resmi bir süreci engellemeye teşebbüs” ve “seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma” suçlamaları yöneltildi.

Bugünkü duruşmayı Yargıç Moxila Upadhyaya yönetiyor, fakat daha sonra davayı Federal Bölge Yargıcı Tanya Chutkan devralacak. Chutkan, Kongre baskını davalarında sanıklara, savcılar tarafından istenen cezaların aksine daha sert cezalar vermesiyle biliniyor.

Trump’ın hakkındaki 4 suçlamayı kabul etmemesi ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması bekleniyor.

“Hileli bir seçimi protesto ettiğim için tutuklanmak üzere başkentte gidiyorum”

Trump duruşma öncesi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Şu an yozlaşmış, şikeli ve çalınmış bir seçime meydan okuduğum için tutuklanmak üzere Washington DC’ye gidiyorum. Bu büyük bir onur çünkü sizin için tutuklanıyorum” ifadelerini kullanarak, “Biden ve ailesi, yabancı ülkelerden rüşvetler dahil olmak üzere milyonlarca dolar çaldı ve ben, hileli bir seçimi protesto ettiğim için tutuklanmak üzere başkentte gidiyorum.” dedi.
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Çok sayıda Trump destekçisi ve karşıtı adliyenin önünde toplanırken, polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Trump, 3’üncü kez hakim karşısında

Trump, son 4 ay içinde farklı davalar kapsamında 3’üncü kez hakim karşısına çıktı. Trump, 4 Nisan’da New York’ta yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkmış ve duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları dinledikten sonra 34 suçlamanın tümünü reddetmişti.

Trump daha sonra ise 13 Haziran’da Miami’de Palm Beach'teki malikanesi Mar-a-Lago’da bulunan gizli belgeler sonrası başlatılan soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkmış ve hakkındaki 37 suçlamanın tümünü reddetmişti.

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