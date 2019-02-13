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Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Duque ile birlikte

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile Venezuela krizini görüşmek için bir araya geldi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 22:50
Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Duque ile birlikte

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile Venezuela krizini görüşmek için bir araya geldi.


ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque’yi konuk etti. Duque ile Venezuela’daki krizi görüşen Trump, bölgeye asker göndermeyi henüz reddetmediğini bir kez daha belirtti. İkili görüşmenin basına açık kısmında Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD tarafından gönderilen insani yardımı engellenmesinin “korkunç bir hata” olduğunu söyledi. Trump, petrol zengini Venezuela’nın ülkesinin kafa karışıklığı içinde olduğu için üzgün olduğunu söyledi.


Trump, Venezuela’daki stratejisinin dünya çapında büyük destek destek gördüğünü ve geçen Ocak ayında kendisini Venezuela Devlet Başkanı olarak ilan eden Juan Guaido’nun çok cesur bir insan olduğu değerlendirmesinde bulundu. Trump, Maduro’nun iktidarda kalmaya devam etmesi durumunda bir “B Planı” olup olmadığı sorusuna, “Her zaman B, C ve D planlarım var. Bu pozisyondaki herhangi bir adamdan daha fazla esnekliğe sahip olacağım” cevabını verdi.


Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ise, "Bence diktatörlüğe (Venezuela hükümeti) güçlü bir mesaj vermemiz gerekiyor. İnsani yardıma erişimi engellemek insanlığa karşı bir suçtur” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 22:50
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